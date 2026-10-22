Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » ⁠Ion Cristoiu: „Simion va urma. Va fi și el victima. La proteste nu se merge cu Iisus”

⁠Ion Cristoiu: „Simion va urma. Va fi și el victima. La proteste nu se merge cu Iisus”

Ion Cristoiu îi cere lui George Simion să treacă la acțiune și să protesteze împotriva abuzurilor din cazul lui Călin Georgescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ion Cristoiu îl avertizează pe George Simion că ar putea deveni următoarea victimă în contextul dosarelor care îl vizează pe Călin Georgescu. El critică lipsa unei reacții concrete din partea AUR. Acesta susține că forțele suveraniste trebuie să renunțe la declarații și să treacă la acțiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Vezi galeria foto
3 poze

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„M-am săturat de cuvinte”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu susține că AUR ar trebui să îl sprijine mai mult pe Călin Georgescu în dosarul său. Scriitorul atrage atenția că forțele suveraniste trebuie să renunțe la declarații și să adopte măsuri concrete pentru a răspunde abuzurilor. El afirmă că simpla așteptare a unei schimbări nu va rezolva situația

„Trebuie să avem o altă discuție serioasă, pentru că m-am săturat cu iluzia că lasă că o să vină o vreme când. Nu o să vină niciodată. La proteste nu se merge Iisus. Câte vreme AUR, câte vreme forțele, să zicem, suveraniste, nu fac absolut nimic. M-am săturat de cuvinte. A cerut George Simion grevă? O să îl aresteze, și?  La astfel de abuzuri incredibile trebuie să răspunzi cu forme practice.”, a declarat scriitorul.

George Simion a reacționat după deschiderea celui de-al cincilea dosar penal pe numele lui Călin Georgescu. Liderul AUR le-a cerut susținătorilor să nu își piardă încrederea. Simion a anunțat că va deschide procese împotriva celor pe care îi consideră responsabili pentru afectarea imaginii sale și a partidului.

„Nu PSD-ul trebuie să reacționeze, ci AUR”

Cristoiu susține că în acest moment singura victimă este Călin Georgescu. Jurnalistul avertizează că lipsa de implicare a partidului poate deveni o capcană și susține că strategia victimizării nu este eficientă în România.

„La ora actuală singura victimă este Călin Georgescu. O altă ciudățenie, pe vreme binomului erau luați toți. Acum lui Bolojan nu i se întâmplă nimic și i se întâmplă lui Georgescu. Mă interesează această iresponsabilă atitudine de mielul lui Dumnezeu, de victimă, dusă la tăiere. Nu PSD-ul trebuie să reacționeze, ci AUR. Dacă nu se mișcă și el este o enormă capcană. Am observat politica victimizării, în România nu merge. Trebuie luat exemplu chiar de la USR, ei știu să se bată.”, a adăugat jurnalistul.

Aproximativ 150 de persoane s-au adunat, joi seară, în fața Arestului Central pentru a-l susține pe Călin Georgescu, după deschiderea celui de-al cincilea dosar penal pe numele său. Procurorii au interpretat gestul prin care acesta și-a salutat susținătorii drept un salut legionar. Potrivit unor surse judiciare, Georgescu a invocat dreptul la tăcere și a refuzat să dea declarații.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
Digi24
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
Cancan.ro
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Adevarul
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina. Ce spune președintele?
Click
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
Ce se întâmplă doctore
Alertă pentru românii care vor să se vaccineze antigripal! Farmaciile au rămas fără stocuri. Când ajung noile doze
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Pisicile și stăpânii lor împărtășesc o conexiune hormonală care poate îmbunătăți starea de spirit
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ACUZAȚII PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
12:58
PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
ALEGERI ÎN SUA Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
12:57
Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
VIDEO Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
12:52
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
FLASH NEWS Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
12:37
Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
FLASH NEWS Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
12:30
Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
NEGOCIERI Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
12:27
Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe

Cele mai noi

Trimite acest link pe