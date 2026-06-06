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Ion Cristoiu: „Dacă nu trece guvernul Tomac, Nicușor Dan trebuie suspendat imediat”

Serdaru Mihaela
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În emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu comentează formarea guvernului și rolul președintelui. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Ion Cristoiu a vorbit în emisiunea Marius Tucă Show despre scena politică din România și despre rolul președintelui în formarea guvernului.

Critici la adresa lui Nicușor Dan

Cristoiu susține că Nicușor Dan ar fi foarte interesat de putere și ar fi urmărit să ajungă într-o poziție de influență. El mai afirmă că actuala guvernare nu este clasică, președintele având un rol central în decizii.

„Deci, dacă dă înapoi după câteva zile, este greu de presupus și puțină lume știe, dar eu știu despre Nicușor Dan că este însetat de putere. Că poziția asta a fost lucrată de el ca să ajungă aici. Este foarte important acest lucru. Nu este nevolnic, adică nu a ajuns în situația în care nu are ce face” , spune Ion Cristoiu

Tensiuni între președinte și opoziție

Ion Cristoiu spune că relația dintre președinte și opoziție va rămâne tensionată. El consideră că un guvern tehnocrat sau actuala formulă politică ar putea slăbi opoziția și schimba echilibrul politic.

„Cine crede că, într-o bătălie cu președintele de acum, care nu este doar președintele României, ci întregul sistem, nu are cum să câștige. Orice lider din opoziție se „fanează” și se duce. Guvernul de tehnocrați este cea mai mare lovitură dată lui Ilie Bolojan, pentru că, rămânând în opoziție, nu poți să câștigi. Dacă intra Grindeanu, îl toca, iar cu AUR ar câștiga din punctul acesta de vedere. Dar, repet, între un președinte care are funcția cea mai sigură la ora actuală e greu, până îl suspenzi… Dacă nu trece guvernul Tomac, atunci Nicușor Dan trebuie suspendat.” , conchide Cristoiu.

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