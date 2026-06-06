Ion Cristoiu: „Dacă nu trece guvernul Tomac, Nicușor Dan trebuie suspendat imediat”

În emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu comentează formarea guvernului și rolul președintelui. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Ion Cristoiu a vorbit în emisiunea Marius Tucă Show despre scena politică din România și despre rolul președintelui în formarea guvernului.
Cristoiu susține că Nicușor Dan ar fi foarte interesat de putere și ar fi urmărit să ajungă într-o poziție de influență. El mai afirmă că actuala guvernare nu este clasică, președintele având un rol central în decizii.
„Deci, dacă dă înapoi după câteva zile, este greu de presupus și puțină lume știe, dar eu știu despre Nicușor Dan că este însetat de putere. Că poziția asta a fost lucrată de el ca să ajungă aici. Este foarte important acest lucru. Nu este nevolnic, adică nu a ajuns în situația în care nu are ce face” , spune Ion Cristoiu