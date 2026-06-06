Ion Cristoiu: „Dacă nu trece guvernul Tomac, Nicușor Dan trebuie suspendat imediat”

„Cine crede că, într-o bătălie cu președintele de acum, care nu este doar președintele României, ci întregul sistem, nu are cum să câștige. Orice lider din opoziție se „fanează” și se duce. Guvernul de tehnocrați este cea mai mare lovitură dată lui Ilie Bolojan, pentru că, rămânând în opoziție, nu poți să câștigi. Dacă intra Grindeanu, îl toca, iar cu AUR ar câștiga din punctul acesta de vedere. Dar, repet, între un președinte care are funcția cea mai sigură la ora actuală e greu, până îl suspenzi… Dacă nu trece guvernul Tomac, atunci Nicușor Dan trebuie suspendat.” , conchide Cristoiu.