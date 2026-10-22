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Ion Cristoiu face o dezvăluire neașteptată: „O să îmi fie dor de Oana Țoiu”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu face o dezvăluire neașteptată: „O să îmi fie dor de Oana Țoiu”
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Ion Cristoiu face o dezvăluire neașteptată despre Oana Țoiu. Publicistul face o comparație între fostul ministru al Afacerilor Externe și actualul ministru din Guvernul Niculescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Dan Neculăescu nu diferă de Oana Țoiu cu nimic”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu spune că îi va fi dor de Oana Țoiu. Acesta adaugă și faptul că între fosta ministră și Dan Neculăescu, actualul ministru, nu este aproape nicio diferență. Scriitorul precizează că Neculăescu a luat „boala telefoanelor” de la Țoiu. În prima zi în funcție, adaugă publicistul, actualul ministru a sunat deja în Republica Moldova și la Uniunea Europeană.

„O să îmi fie dor de Oana Țoiu. Deși, Dan Neculăescu nu diferă de Oana Țoiu cu nimic, decât că nu are fustă. Și el a luat boala telefoanelor. Oana Țoiu ședea de dimineață până seară, au văzut-o harnică așa și a zis măcar să sune, dacă nu se pricepe la nimic. Neculăescu a dat azi deja a telefonat lui Popșoi și lui Kallas. Sub înalta cârmuire a ăluia de la Cotroceni mă așteptam să fi sunat măcar la bulgari.”, explică scriitorul. 

Care a fost primul lucru făcut de Neculăescu la MAE?

Publicistul ironizează redeschiderea bufetului MAE. Acesta spune că actualul ministru al Afacerilor Externe a ținut o cuvântare despre cum va reabilita bufetul ministerului.

„Primul lucru pe care l-a făcut actualul ministru al Afacerilor Externe a fost să reabiliteze bufetul ministerului. L-a redeschis, dar nu pentru că l-au rugat angajații, ci pentru că probabil i-a fost foame. În cuvântare a anunțat că va redeschide bufetul.”, ironizează Cristoiu. 

Cine este Dan Neculăescu, actualul ministru al Afacerilor Externe?

Dan Neculăescu (Sebastian-Dănuț Neculăescu) este diplomat de carieră și ambasadorul României la NATO din februarie 2022. Acesta a fost propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe în Guvernul condus de Luca Niculescu. De-a lungul carierei, a ocupat funcții de director și secretar de stat în MAE, precum și pe cea de consilier de stat pentru afaceri externe în Guvernul condus de Sorin Grindeanu, în 2017. A participat la pregătirea summit-urilor NATO de la Chicago (2012) și Newport (2014) și a coordonat dosare privind parteneriatele strategice ale României cu Statele Unite, Polonia și Turcia.

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