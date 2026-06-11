Jurnalista Natalia Morari comentează declarațiile autorităților moldovene despre războiul dintre Ucraina și Rusia: „A căzut o dronă și în Moldova. Imediat ne-au anunțat că este rusească, doar că au găsit inscripții ucrainene pe ea”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Natalia Morari, jurnalistă și moderatoare de emisiuni politice, a comentat incidentele cu drone produse în Republica Moldova și modul în care autoritățile de la Chișinău au comunicat informațiile către populație. Invitata a susținut că o parte a societății privește cu scepticism explicațiile oferite de instituțiile statului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la incidentele recente cu drone căzute atât în România, cât și în Republica Moldova, în apropierea zonei afectate de războiul din Ucraina.

Inițial s-a spus că drona era rusească, apoi autoritățile au confirmat că era ucraineană

Jurnalista a relatat modul în care au evoluat informațiile oficiale după descoperirea dronei pe teritoriul Republicii Moldova.

„Și la noi a căzut o dronă cu inscripțiile ucrainene. Imediat a fost rusească, pentru că orice dronă cade, e automat rusească.”, afirmă aceasta.

Potrivit Nataliei Morari, ulterior au apărut informații care indicau o altă origine a aparatului.

„După care a devenit ucraineană, pentru că pe ea au fost inscripții ucrainene. Dar și autoritățile moldovenești au confirmat că totuși este de origine ucraineană.”, spune jurnalista.

Invitata a explicat că Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a transmis ulterior un mesaj.

„Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat și a zis că, oricum, chiar dacă drona este ucraineană, de vină sunt rușii pentru că ei au provocat războiul.”, afirmă Natalia Morari.

Natalia Morari: „Am toate motivele să nu-i cred pe ei”

Întrebată de Marius Tucă dacă există asemănări între modul în care funcționează instituțiile din România și cele din Republica Moldova, jurnalista a spus că informațiile despre astfel de incidente provin exclusiv din surse oficiale.

„Tot ce noi aflăm, aflăm de la autoritățile Republicii Moldova.”, afirmă aceasta.

Cu toate acestea, Natalia Morari spune că privește cu rezervă unele dintre explicațiile oferite de autorități.