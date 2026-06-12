Mai are vreun rost să votăm? Mirel Palada: „Intenția de vot nu mai are nicio relevanță în România. Alegerile sunt o bătaie de joc. Sunt anulate sau deturnate dacă nu ies cum trebuie”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a făcut o analiză dură asupra sistemului politic și electoral din România, acuzând compromiterea procesului democratic. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada susține că procesul de vot este total compromis, iar intenția de vot a românilor nu mai are relevanță. Odată cu anularea alegerilor prezidențiale și-au pierdut greutatea, spune sociologul, creându-se un precedent periculos, care nu este exclus să apară și în cazul altor alegeri.