Mai are vreun rost să votăm? Mirel Palada: „Intenția de vot nu mai are nicio relevanță în România. Alegerile sunt o bătaie de joc. Sunt anulate sau deturnate dacă nu ies cum trebuie”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a făcut o analiză dură asupra sistemului politic și electoral din România, acuzând compromiterea procesului democratic. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Mirel Palada susține că procesul de vot este total compromis, iar intenția de vot a românilor nu mai are relevanță. Odată cu anularea alegerilor prezidențiale și-au pierdut greutatea, spune sociologul, creându-se un precedent periculos, care nu este exclus să apară și în cazul altor alegeri.
„Absolut niciuna. Alegerile în România sunt o bătaie de joc perfectă. Pe principiu, dacă nu iese cum vrem noi, fie le anulăm, fie le deturnăm. Să nu uităm toate nemerniciile făcute de regimul Băsescu, cel care a deturnat de fiecare dată majoritatea parlamentară pentru a face un alt guvern decât cel care era dat de către votul populației. Pe urmă, să nu uităm felul în care alegerile prezidențiale au fost anulate acum 3 ani de zile, pe urmă, felul în care s-au anulat candidați. În România este o bătaie de joc ce se întâmplă în momentul de față.”
Privitor la numirea în funcția de prim-ministru a lui Eugen Tomac, invitatul își arată aceeași dezaprobare. El susține că acesta nu are nici pregătirea, nici competența pentru o astfel de funcție.
„Este bătaia de joc perfectă. Este încununarea unui proces de scârbă și dispreț la adresa poporului român. Felul în care un personaj care nu este tehnocrat, nu are niciun pic de excelență în el, este de o mediocritate supremă, face parte din spuma de jos a clasei politice, din reziduurile de 1-2%, este numit tehnocrat și plânge de manieră virtuoasă la televizor și încearcă să facă majorități parlamentare. Este strigător la cer. Dacă mi s-ar fi spus așa ceva acum un an an de zile, aș fi râs superior și am fi zis că cel care vine cu un asemenea scenariu e diliu la cap și habar n-are.”