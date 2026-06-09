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Natalia Morari comentează implicarea altor state în alegerile din Republica Moldova din 2024: „Serviciul de Informații Francez a anunțat că a făcut totul pentru ca o anumită candidată să ajungă președinte”

Natalia Morari comentează implicarea altor state în alegerile din Republica Moldova din 2024: „Serviciul de Informații Francez a anunțat că a făcut totul pentru ca o anumită candidată să ajungă președinte”
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Natalia Morari, jurnalistă, a vorbit despre implicarea altor state în alegerile din Republica Moldova în 2024. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Natalia Morari: „România, nouă ne-a arătat că această democrație se permite fix cât îi convine sistemul lui. Dacă nu convine sistemul, noi vom porni toată mașinăria împotrivă, fie candidatul, fie partidul. Noi asta am văzut în România, Moldova, în Ungaria, peste tot.”

Invitată la Marius Tucă Show, Natalia Morari a vorbit despre implicarea altor state în alegerile din Republica Moldova în 2024. Jurnalista a făcut referire la posibila implicare a serviciilor de informații franceze în alegerile prezidențiale din 2024. Aceasta descrie democrația ca fiind aplicată selectiv, în funcție de interesele „sistemului”. Ea susține că în mai multe țări ar exista situații în care „sistemul” ar interveni împotriva unor candidați sau partide care nu îi sunt favorabile.

„România, nouă ne-a arătat că această democrație se permite fix cât îi convine sistemul lui. Dacă nu convine sistemul, noi vom porni toată mașinăria împotrivă, fie candidatul, fie partidul. Noi asta am văzut în România, Moldova, în Ungaria, peste tot. Scuză-mă, dar cum să intrepretez eu cuvintele fostului șef al Serviciului de Spionaj Extern Francez, care spune că noi am făcut totul ca o anumită candidată în Republica Moldova să câștige alegerile prezidențiale în 2024? Nu este asta cumva legat de acel soft francez care nouă ne-a fost introdus pe baza căreia au fost organizate alegerile în 2024 și alegerile parlamentare din 2025? Dar nu este asta cumva legat de informații, când acest șef al Serviciului de Spionaj Francez a avut o scurtă vizită și în România și în aceeași zi și în Chișinău? Cum văd eu România? Eu văd România ca un exemplu, cum democrația… Mitul democrației europene a fost distrus. Aici și acum extrem de rapid. Pentru că sistemul s-a aflat într-o criză, că iată acum vine o forță sau un candidat, nu contează, care nu este controlat de către noi sau poate nu este suficient controlat de către noi sau pur și simplu nu a fost născut de către noi. Sistemul începe să meargă pe metode care… Scuză-mă, ei înainte ne spuneau, că asta sunt metode putiniste. Reiese că democrația europeană folosește ușor metode putiniste, atunci când asta lor le convine. Numai că ei nu asta ne presară și ne prezintă ca marea luptă pentru lumină, pentru democrație, pentru viitorul european. Eu nu văd nicio diferență între cenzura lui Putin și cenzură introdusă de către Digital Services Act. Când nu poți scrie liber pe rețelele de socializare ce crezi despre puterea din țara ta. Eu nu înțeleg cum am ajuns să vedem… Deci mereu ne uitam la Uniunea Europeană ca la spațiul libertății.”, a declarat jurnalista.

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