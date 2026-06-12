Natalia Morari, despre unirea dintre România și Republica Moldova: „Maia Sandu pozează în mare unionistă. Nimeni nu a cerut un referendum ca să ne convingem că românii sau moldovenii își doresc unirea”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Natalia Morari, jurnalistă, a vorbit despre tema unirii dintre Republica Moldova și România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Natalia Morari spune că discuția despre unire este prezentată greșit. Ea afirmă că nu este corect ca un singur politician să vorbească în numele tuturor.

Marius Tucă: „De unde chestiunea asta cu unirea dintre România și Republica Moldova?”

Natalia Morari: „În primul rând, vreau să spun că pe mine mă supără această istorie”

Marius Tucă: „Din ce considerent?”

Natalia Morari: „Nu din considerentul opțiunii mele personale, pentru că ți-am mai repetat: în cadrul unui referendum fiecare va avea dreptul să își exprime propria opțiune. Mie mi se pare extrem de egoist că Maia Sandu vorbește în numele tuturor moldovenilor și al tuturor românilor”

Jurnalista mai spune că promovarea ideii de unire a surprins o parte din opinia publică. De asemenea, afirmă că astfel de subiecte nu au fost suficient discutate între cele două state.

„Pe români nimeni nu i-a întrebat. Această inițiativă a Maiei Sandu de a face un gest unionist în ultimele luni i-a surprins pe foarte mulți la București. Nimeni nu s-a consultat cu Bucureștiul și, din câte cunosc eu, inclusiv la București se află mulți oameni printre cei care au fost deranjați de chestia asta. Eu n-aș exclude că inclusiv Nicușor Dan este ușor deranjat. Deci, a vorbi despre unirea cu România exclusiv prin prisma egoistă a Maiei Sandu mi se pare extrem de greșit. Pentru că există două state care au un istoric profund cultural, economic și politic. Și nu este corect să vorbim despre unire prin prisma unui singur politician” , spune jurnalista