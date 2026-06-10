Natalia Morari vorbește despre propaganda din Republica Moldova: „S-a depășit faza războiului hibrid și am ajuns la nivelul războiului cognitiv. Ni se spune că acesta este purtat de Rusia împotriva moldovenilor”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Natalia Morari, jurnalistă, a vorbit despre dezinformare, propagandă și situația politică din Republica Moldova. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Natalia Morari spune că în spațiul public se discută mult despre dezinformare. Ea afirmă că aceste teme sunt tot mai des legate de ideea de control al informației. Pentru ea, când aude despre „lupta cu dezinformarea”, apare automat întrebarea despre libertatea de exprimare și posibila cenzură.
Marius Tucă: „Cum stați voi cu dezinformarea? Se discută despre lucrurile astea? Și ce face Maia Sandu sau regimul Maia Sandu atunci când vine vorba despre dezinformare? Este des invocată ideea de dezinformare?”
Natalia Morari: „Marius, eu cred că lumea deja a obosit. Noi trăiam într-o permanentă luptă cu dezinformarea și propaganda, după care am trecut la război hibrid. Acum ne aflăm în etapa războiului cognitiv. Dacă mă întrebi care este diferența, nu știu, dar de fiecare dată acest „război” capătă o amploare din ce în ce mai mare.”