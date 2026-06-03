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Neacșu atrage atenția asupra contractului de consultanță cu americanii: „Suma din contractul de lobby cu firma americană depășește cu mult bugetul pentru consultanță al Administrației Prezidențiale”

Malina Maria Fulga
Neacșu atrage atenția asupra contractului de consultanță cu americanii: „Suma din contractul de lobby cu firma americană depășește cu mult bugetul pentru consultanță al Administrației Prezidențiale”
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Într-o ediție transmisă live de Gândul, avocatul Toni Neacșu a comentat legalitatea contractului de consultanță încheiat între Administrația Prezidențială și firma de lobby din Statele Unite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Avocatul Toni Neacșu susține că mult discutatul contract cu firma de lobby americană ar avea la bază câteva nereguli grave pentru Administrația Prezidențială. În primul rând, acesta scoate în evidență problematica bugetului de consultanță anual. Acesta spune că prin acest contract este cheltuit bugetul anual în doar două luni.

„Până acum legalitatea sper să o verifice cei de la Curtea de Conturi, pentru că ei trebuie să facă lucrul ăsta. Ce știu eu și ce rezultă din analiza unor date publice chiar de pe site-ul Președinției, să știți, este faptul că suma aceea de bani prevăzută în contract depășește cu mult bugetul pentru cheltuieli de consultanță de anul acesta al Președinției României. Asta știm sigur. Adică cred că este încă o dată sau încă o jumătate, nu mai știu cât, e mult mai mult oricum. Dacă se vor plăti într-adevăr acele sume lunare, cum spun ei acolo, asta pe de o parte. ”

Toni Neacșu: „Ei au încadrat juridic ca fiind un contract de consultanță juridică, dar nu e cazul, e un veritabil contract de lobby”

De asemenea, avocatul susține că acest contract este doar oficial unul de consultanță. În realitate, scopul lui este obținerea de servicii de lobby în Statele Unite, la nivelul administrației prezidențiale de acolo.

„Pe de altă parte, sigur, ei au încadrat juridic ca fiind un contract de consultanță juridică, să spunem așa. Adică e ca și cum ar fi încheiat un contract cu mine. Să spunem că până la urmă asta fac. Dau consultanță juridică ca avocat, nu e cazul acesta, e un veritabil contract de lobby, adică de, eu știu, o încercare de pus pile în Statele Unite. Contractul depășește pur și simplu limita prevăzută în buget. În momentul în care, eu știu, după două luni de zile am calculat eu că în două luni, dacă se plătește, se epuizează acel buget. Practic, acest contract nu va putea să mai meargă.”

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