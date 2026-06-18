Părerea medicului Alexandru Rafila despre USR: „Personal, nu aș fi intrat niciodată cu ei la guvernare. România a avut experiențe nefericite cu aceste personaje”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, deputatul Alexandru Rafila a vorbit despre guvernarea Partidului Social Democrat alături de USR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Deputatul susține că, din perspectiva sa, n-ar fi intrat niciodată la guvernare alături de USR, un partid pe care PSD-ul l-a criticat de-a lungul timpului. Cu toate acestea, spune deputatul, poziția partidului a fost una pragmatică. Având în vedere situația de criză în care România se află, o majoritate cât mai stabilă ar fi fost de dorit.
„Acum eu o să vă dau două răspunsuri, unul personal și unul legat de Partidul Social Democrat. Eu personal n-aș fi intrat niciodată cu USR la guvernare, dacă mă întrebați pe mine. Țara asta a avut experiențe nefericite, începând cu guvernul Cioloș. Țineți minte că aceleași personaje erau și prin guvernul Cioloș. Și performanța actuală a lor, a miniștrilor lor, cred că este mai mult decât discutabilă. Pe la mediu, pe la apărare.”
Totodată, Rafila critică mandatele miniștrilor USR din acest guvern. De asemenea, el dă de înțeles că îi bănuiște pe membrii USR de oarecare acțiuni de sabotare.
„Partidul a acceptat această coaliție în ideea unei stabilități politice și a unui parcurs care să scoată România din criză. Și e bine, în general, să iei cât mai mulți în barcă, ca să poți să traversezi oceanul. Nu știu dacă au găurit barca sau luau cu găleata apă din mare.”