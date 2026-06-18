Părerea medicului Alexandru Rafila despre USR: „Personal, nu aș fi intrat niciodată cu ei la guvernare. România a avut experiențe nefericite cu aceste personaje”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, deputatul Alexandru Rafila a vorbit despre guvernarea Partidului Social Democrat alături de USR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Acum eu o să vă dau două răspunsuri, unul personal și unul legat de Partidul Social Democrat. Eu personal n-aș fi intrat niciodată cu USR la guvernare, dacă mă întrebați pe mine. Țara asta a avut experiențe nefericite, începând cu guvernul Cioloș. Țineți minte că aceleași personaje erau și prin guvernul Cioloș. Și performanța actuală a lor, a miniștrilor lor, cred că este mai mult decât discutabilă. Pe la mediu, pe la apărare.”

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Totodată, Rafila critică mandatele miniștrilor USR din acest guvern. De asemenea, el dă de înțeles că îi bănuiște pe membrii USR de oarecare acțiuni de sabotare.