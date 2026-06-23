Petrișor Peiu comentează întâlnirea dintre George Simion și Veștea. A știut Nicușor Dan?

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a vorbit critic la adresa lui Adrian Veștea, punând la îndoială profilul de lider al acestuia, cât și pregătirea și capacitatea pentru ocuparea funcției de prim-ministru. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Petrișor Peiu susține că Adrian Veștea nu ar fi un om politic bine văzut și îi contestă acestuia pregătirea intelectuală, dar și abilitățile de comunicare. Peiu vorbește și despre competențele lingvistice care par să-i lipsească lui Adrian Veștea. El subliniază că un demnitar trebuie să se exprime coerent, indiferent de limba pe care o vorbește.