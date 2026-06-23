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Petrișor Peiu comentează întâlnirea dintre George Simion și Veștea. A știut Nicușor Dan?

Malina Maria Fulga
Petrișor Peiu comentează întâlnirea dintre George Simion și Veștea. A știut Nicușor Dan?
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Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a vorbit critic la adresa lui Adrian Veștea, punând la îndoială profilul de lider al acestuia, cât și pregătirea și capacitatea pentru ocuparea funcției de prim-ministru. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Petrișor Peiu susține că Adrian Veștea nu ar fi un om politic bine văzut și îi contestă acestuia pregătirea intelectuală, dar și abilitățile de comunicare. Peiu vorbește și despre competențele lingvistice care par să-i lipsească lui Adrian Veștea. El subliniază că un demnitar trebuie să se exprime coerent, indiferent de limba pe care o vorbește.

„În zona politică de unde vine domnul Veștea, nu e neapărat foarte ridicat. Iarăși luăm pe cineva care are vulnerabilități legate de studii, să zicem. Vulnerabilități legate de limba română vorbită. Totuși, înțeleg că nu știu cum vorbește dânsul engleză sau franceză. Poate săracul a studiat rusă la școală. Ideea este că față de proprii tăi concetățeni poți să vorbești românește. Și oricum, când reprezinți statul la întâlniri protocolare, poți să vorbești românește și să ceri translator. Dar să vorbești cursiv, să exprimi idei.”

De asemenea, liderul senatorilor AUR crede că Adrian Veștea l-a consultat pe președintele Nicușor Dan. Acest lucru s-ar fi întâmplat înainte de a merge la sediul AUR pentru a negocia cu George Simion.

„Sigur că da. Nu știu, asta trebuie întrebat Nicuşor Dan. Când n-am informații, gândesc logic. Atunci când președintele desemnează doar din voința sa personală un nume dintr-un partid care nu și-a dat acordul, nu e normal ca acel nume să reprezinte voința președintelui.”

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