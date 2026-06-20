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Politicienii români sunt la cheremul Maiei Sandu, potrivit Gen. Silviu Predoiu: „Îi folosește pe Bolojan și Nicușor. Este un actor fără scrupule”

Serdaru Mihaela
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre ideea unirii dintre România și Republica Moldova. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Potrivit lui Predoiu, unirea poate avea loc doar dacă populația Republicii Moldova își dorește acest lucru. În opinia sa, decizia trebuie luată de oameni, nu de liderii politici.

„Unirea corectă și firească se va întâmpla atunci când va avea loc unirea Moldovei cu România, nu unirea României cu Moldova. Acest lucru se va realiza atunci când cetățenii Republicii Moldova vor hotărî că își doresc cu adevărat acest lucru. Nu Maia Sandu trebuie să decidă, ci populația Republicii Moldova”, spune Silviu Predoiu

Critici la adresa clasei politice

În emisiune, Silviu Predoiu a criticat folosirea frecventă a temei unirii. El a spus că politicienii evită probleme importante, precum inflația și educația.

„Despre ce vreți să vorbească? Vreți să vorbească despre inflația de 10,9%? Nu vorbesc. Ați auzit ceva despre protestul profesorilor de astăzi? Nu ați auzit. Pentru că nu au ce să spună despre asta, afirmă Silviu Predoiu”

Ce spune despre Maia Sandu

Silviu Predoiu a descris-o pe Maia Sandu ca pe un politician pragmatic și determinat în atingerea obiectivelor sale politice.

„Maia Sandu este un actor politic fără scrupule. A făcut parte din guvernul lui Filat și din guvernul lui Leancă, iar ulterior a cerut ca amândoi să ajungă la închisoare. Maia Sandu a făcut alianță cu Dodon pentru a scăpa de Plahotniuc. După aceea, s-a întors împotriva lui Dodon și a încercat să-l trimită la închisoare. Maia Sandu este foarte pragmatică. Nu ține la nimeni. Și-a stabilit anumite obiective și le urmărește cu perseverență. Colaborează și zâmbește oricui, atât timp cât acest lucru o ajută să-și atingă scopurile”, conchide Predoiu

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