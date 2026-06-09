Sărăcia este la nivel record în republica Moldova. Natalia Morari: „Conform datelor de statistică, al treilea moldovean nu-și poate acoperi nevoile de bază”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Natalia Morari, jurnalistă, a vorbit despre sărăcia care a ajuns la nivel record în Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Natalia Morari: „Deci, conform datelor prezentate de către Biroul Național de Statistică acum câteva zile, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova arată sărăcie absolută.
Fiecare al treilea om trăiește în sărăcie absolută. Absolut înseamnă că lui nu îi ajung banii pentru lucruri elementare. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, cunoscutul oligarh.
Eu cred că îl cunoașteți destul de bine în România. El a fost și cetățean al României, este și în continuare. Avea controlul total asupra puterii.”
Invitată la Marius Tucă Show, Natalia Morari a vorbit despre sărăcia care a ajuns la nivel record în Republica Moldova.
Aceasta spune că unul din trei oameni nu au bani suficienți pentru lucrurile elementare. Biroul Național de Statistică a arătat, zilele trecute, că pentru prima dată în istoria Republicii Moldova este raportată sărăcia absolută.
Ea subliniază că Economist Intelligence Unit în 2026 a plasat iar Moldova în regim hibrid al democrației. Jurnalista afirmă că acest rating de țară a fost contestat doar de Maia Sandu. Morari își amintește că în 2019, Republica Moldova a fost clasată de către EIU chiar ca stat capturat.
„Să mergem doar pe faptă. Deci, conform datelor prezentate de către Biroul Național de Statistică acum câteva zile, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova arată sărăcie absolută. În Republica Moldova a ajuns 31%, niciodată acest lucru cei 35 de ani de existență nu s-a întâmplat.
Fiecare al treilea om trăiește în sărăcie absolută. Absolută înseamnă că lui nu ajung bani pentru lucruri elementare. În sate această rată a ajuns la cifra de 40%. Potrivit Economist Intelligence Unit, care face parte din grupul The Economist din Marea Britanie. Se cunoaște că în fiecare an ei prezintă un rating global, al stării democrației la nivel global.
Până acum nu prea am văzut că acest rating să fie contestat de către cineva în afară de Maia Sandu, anul curent. De ce? Pentru că în anul 2026, potrivit Economist Intelligence Unit, Republica Moldova a fost plasată iarăși în categoria regimurilor hibride.
Eu îmi amintesc că până în anul 2019, inclusiv Republica Moldova s-a aflat în stare de stat capturat. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, cunoscutul oligarh. Eu cred că îl cunoașteți destul de bine în România.
El a fost și cetățean al României, este și în continuare. Avea controlul total asupra puterii.
În 2019, el a fugit din Republica Moldova și primele alegeri prezidențiale organizate în anul 2020 au fost câștigate de către Maia Sandu, cu sprijinul extraordinar din partea marii părți din societate, din partea europenilor, societate civilă, presă.
De ce? Pentru că noi ne-am săturat, trăiam în acea stare de nelibertate și de stat capturat pe timpul Plahotniuc.
Și asta a fost o gură de aer. În sfârșit, Republica Moldova a fost readusă pe o cale normală europeană, democratică. Imediat Economist Intelligence Unit ne scoate din starea regimurilor hibride și ne face un stat democratic.”, a declarat jurnalista.