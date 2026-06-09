Sărăcia este la nivel record în republica Moldova. Natalia Morari: „Conform datelor de statistică, al treilea moldovean nu-și poate acoperi nevoile de bază”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Natalia Morari, jurnalistă, a vorbit despre sărăcia care a ajuns la nivel record în Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Natalia Morari: „Deci, conform datelor prezentate de către Biroul Național de Statistică acum câteva zile, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova arată sărăcie absolută. Fiecare al treilea om trăiește în sărăcie absolută. Absolut înseamnă că lui nu îi ajung banii pentru lucruri elementare. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, cunoscutul oligarh. Eu cred că îl cunoașteți destul de bine în România. El a fost și cetățean al României, este și în continuare. Avea controlul total asupra puterii.”

Economist Intelligence Unita plasat Moldova în regim hibrid al democrației.

Invitată la Marius Tucă Show, Natalia Morari a vorbit despre sărăcia care a ajuns la nivel record în Republica Moldova.

Aceasta spune că unul din trei oameni nu au bani suficienți pentru lucrurile elementare. Biroul Național de Statistică a arătat, zilele trecute, că pentru prima dată în istoria Republicii Moldova este raportată sărăcia absolută.

Ea subliniază că Economist Intelligence Unit în 2026 a plasat iar Moldova în regim hibrid al democrației. Jurnalista afirmă că acest rating de țară a fost contestat doar de Maia Sandu. Morari își amintește că în 2019, Republica Moldova a fost clasată de către EIU chiar ca stat capturat.