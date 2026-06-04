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Silviu Predoiu: „Noi nu facem nimic altceva decât să cumpărăm arme. Trebuie să evităm lupta. Există diplomație, servicii care pot să facă orice pentru a evita conflictele”

Alexandra Anton Marinescu
Silviu Predoiu: „Noi nu facem nimic altceva decât să cumpărăm arme. Trebuie să evităm lupta. Există diplomație, servicii care pot să facă orice pentru a evita conflictele”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, fost director interimar al SIE, a vorbit despre politica de apărare a României și despre modul în care sunt abordate riscurile de securitate. Invitatul a susținut că accentul este pus prea mult pe achizițiile militare și prea puțin pe diplomație, prevenție și calitatea deciziilor politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Predoiu a explicat că provocările actuale sunt diferite de cele prevăzute în strategiile clasice de securitate.

Diplomația trebuie să prevină războaiele, nu să le gestioneze

Invitatul a amintit declarațiile făcute de președintele american Donald Trump despre relația dintre Statele Unite și NATO.

„Trump a spus că NATO este un bad business, o afacere foarte proastă pentru Statele Unite.”, afirmă acesta.

În opinia lui Silviu Predoiu, amenințările actuale vin din direcții care nu sunt întotdeauna anticipate de strategiile oficiale.

„Riscuri există și riscurile vin din direcții cu totul altele decât cele prevăzute în manualele de strategie ale Uniunii Europene.”, spune el.

Fostul oficial din SIE consideră că statele trebuie să acorde o atenție mai mare prevenirii conflictelor.

„Noi cumpărăm, cumpărăm, cumpărăm ca să fim pregătiți pentru luptă. Nu facem nimic. Asta este convingerea mea și mi-o asum. Să evităm lupta.”, afirmă acesta.

Predoiu spune că diplomația și serviciile de informații au fost create tocmai pentru a împiedica izbucnirea conflictelor.

„Diplomația n-a fost inventată ca să fie un refugiu pentru politicienii incompetenți și rudele lor. Există servicii de informații care trebuie să afle dinainte intențiile belicoase și să caute căi de a evita conflictele. Nu de a asigura victoria în conflict, ci de a evita conflictele.”, afirmă Predoiu.

 Silviu Predoiu: „Adevărata valoare a unui stat e dată de cei care decid utilizarea lui”

Invitatul a susținut că simpla achiziție de armament nu garantează securitatea unei țări.

„Noi acum aducem echipamente, uitând că adevărata valoare a unui stat e dată de cei care decid utilizarea lui.”, spune el.

Predoiu consideră că problema principală nu este lipsa tehnologiei, ci calitatea deciziilor politice.

„Banii ăștia o să ne aducă niște echipamente. Când? În 2030, în 2032, în 2035. Că așa ni se spune.”, afirmă acesta.

Fostul director adjunct al SIE a avertizat că investițiile în armament trebuie însoțite de o strategie bună și de lideri capabili să gestioneze situațiile de criză.

„Nu asta e soluția.”, susține Silviu Predoiu.

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