Silviu Predoiu: „Rusia a ratat o ocazie de a schimba direcția conflictului. Rușii trebuia să spună că România nu a fost ținta lor și că a fost un accident nefericit”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu a comentat incidentul dronei rusești care a ajuns pe teritoriul României. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Silviu Predoiu a spus că reacția autorităților a urmat discursul UE despre Rusia. Rusia rămâne responsabilă. Totuși, declarațiile publice trebuie analizate cu atenție.

„Indiferent ce se întâmplă, e clar: Rusia ne-a atacat, pentru că asta este ceea ce spune UE, ceea ce spune în permanență Ursula von der Leyen. Asta spune și Kaja Kallas în permanență. Nu poți să spui altceva decât că ai fost atacat de Rusia, că este un act abuziv și că Rusia reprezintă un pericol, un pericol imediat. Ceea ce este adevărat, dar trebuie cântărit foarte bine ce spui” , afirmă Predoiu.

Dialogul rămâne important

Silviu Predoiu a criticat lipsa dialogului dintre UE și Rusia. El consideră că statele trebuie să mențină canale de comunicare deschise.

„A fost o declarație formulată în spiritul discursului obișnuit al UE. Trăim într-o perioadă în care există o diferență foarte mare între a închide uși și a le trânti. Într-o asemenea perioadă, ai nevoie de canale de comunicare. Discută SUA cu Iranul? Nu discută direct, dar discută prin Pakistan, prin Qatar. Pot purta un dialog. Nu se înjură direct. Se adună și discută. Noi nici măcar nu ne înjurăm. Noi nu discutăm. Uniunea Europeană nu discută. Va veni un moment când vom înțelege acest lucru”, subliniază Predoiu.

Critici la adresa Rusiei

Predoiu a spus că Rusia a greșit în gestionarea incidentului. Potrivit generalului, autoritățile ruse ar fi trebuit să recunoască faptul că drona le aparținea.

„Dacă aș fi fost în locul rușilor, aș fi spus: „Da, drona era a noastră”, pentru că știm foarte bine că este a lor. România nu a fost niciodată ținta noastră. A fost un accident nefericit. Regretăm sincer ceea ce s-a întâmplat. Nu i-ar fi costat nimic să spună asta. Aș fi adăugat chiar: „Ne cerem scuze și oferim asistență financiară sau de orice fel victimelor acestui accident.” Din păcate, orgoliul nu îi lasă să facă acest lucru”, conchide Silviu Predoiu.