Toni Neacșu despre numirea unui nou premier: „Nicușor Dan a pus unele condiții foarte complicate pentru funcția de premier. Îi va fi greu să numească pe cineva care respectă toate condițiile”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Toni Neacșu, avocat și fost membru CSM, susține că Nicușor Dan a pus condiții foarte complicate pentru funcția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
În emisiune la Marius Tucă, Neacșu susține că Nicușor Dan a pus condiții foarte complicate pentru funcția de premier. Acesta spune că până în acest moment ar fi trebuit să avem o propunere de premier. El crede că, din cauza acestor condiții impuse de președinte, nu se va putea lua o decizie pentru mult timp. Avocatul afirmă că lucrurile puteau să fie făcute mai repede pentru bunul mers al țării.
„În mod normal trebuia până în acest moment să avem o propunere, în urma consultărilor care s-au făcut, chiar dacă așa mai lente, să spunem, la Cotroceni. Rezultatul sau scopul acelor consultări e tocmai să se facă o propunere de premier, care sigur că da, are acele 10 zile pe care lumea probabil le știe, în care trebuie să strângă o majoritate cu care trece sau nu trece în Parlament. Asta ar trebui să se întâmple. Acuma într-adevăr, aveți dreptate, că sunt câteva chestiuni, hai să-i spunem cel puțin controversate, în sensul că președintele nostru nu prea se grăbește în sensul acesta. Pe de altă parte se pare că așteaptă să propună un premier care va și trece cu siguranță și mai mult, care și trece cu conformația politică pe care și-o dorește președintele. Aici într-adevăr suntem puțin pe lângă constituție, să spunem așa, dar eu n-aș zice că încă e o încălcare flagrantă. Deocamdată cred că suntem într-adevăr în interiorul ei, în interiorul principiilor ei. Este adevărat că puteau să facă lucrurile mai repede sau ar trebui să facă mai repede pentru bunul mers al țării. Tocmai că suntem într-o situație puțin ciudată. Am înțeles că, dimpotrivă, PSD-ul, în cadrul consultărilor, și-a exprimat dorința de a deține postul acesta de premier dacă este cazul. Ca să fie cazul, trebuie să fie propus de domnul Nicușor Dan, care tocmai pentru că are acele condiții foarte complicate. Nu prea poate să face o propunere în momentul de față și mie mi-e teamă că n-o să poată face multă vreme de aici încolo, pentru că nu se îndeplinește niciuna dintre condițiile pe care le-a cerut public. Va fi foarte greu. Vedeți că pozițiile se anulează reciproc, să spunem așa. Este greu, efectiv, în momentul de față, să vezi dacă există sau nu o majoritate, dacă nu ajunge în Parlament. Probabil că va trebui să fie să existe o propunere, până la urmă este responsabilitate acelui premier desemnat de președinte să-și facă o majoritate.”, a declarat avocatul.