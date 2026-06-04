Toni Neacșu despre numirea unui nou premier: „Nicușor Dan a pus unele condiții foarte complicate pentru funcția de premier. Îi va fi greu să numească pe cineva care respectă toate condițiile”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Toni Neacșu, avocat și fost membru CSM, susține că Nicușor Dan a pus condiții foarte complicate pentru funcția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Toni Neacșu: „Va fi foarte greu. Vedeți că pozițiile se anulează reciproc, să spunem așa. Este greu, efectiv, în momentul de față, să vezi dacă există sau nu o majoritate, dacă nu ajunge în Parlament.”

În emisiune la Marius Tucă, Neacșu susține că Nicușor Dan a pus condiții foarte complicate pentru funcția de premier. Acesta spune că până în acest moment ar fi trebuit să avem o propunere de premier. El crede că, din cauza acestor condiții impuse de președinte, nu se va putea lua o decizie pentru mult timp. Avocatul afirmă că lucrurile puteau să fie făcute mai repede pentru bunul mers al țării.