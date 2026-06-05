În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Toni Neacșu, avocat și fost membru CSM, a vorbit despre cum Constituția României este zilnic pusă între paranteze, zilnic dezbătută și negociată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
În emisiune la Marius Tucă, Toni Neacșu a vorbit despre cum Constituția României este zilnic pusă între paranteze, zilnic dezbătută și negociată. Acesta a început prin a spune că așteaptă ca CCR să vină și să explice politicienilor. Un Guvern demis, afirmă acesta, este demis și nu mai are nicio putere. Politicienii trebuie să învețe aceste lucruri de bază, dacă își doresc să conducă țara.
„Cea mai gravă problemă în chestiunea de ansamblu e faptul că zi de zi eu constat că a noastră Constituție este pusă între paranteze. Adică începem și discutăm, negociem cu fiecare articol din Constituție. Asta mi se pare mie cel mai grav și de-aia abia aștept ca Curtea Constituțională să analizeze puterile pe care le mai are, de exemplu, un guvern demis. Pentru că trebuie să vină și să delimiteze niște lucruri, să spună cât se poate de clar: demis înseamnă și potrivit constituției, demis. Adică nu mai poți să faci nimic din ce puteai să faci anterior. Pentru că se pare că nu se știe lucrul ăsta. În partea cealaltă, în ce privește problemele justiției în general… Mi-e teamă că văd începutul a ceea ce se agrava teribil în următorii ani… Anume, încep să vină din ce în ce mai puțini oameni și din ce în ce mai prost pregătiți. Eu am lucrat multă vreme sau m-am lovit multă vreme, mă rog, cu anumite generații de judecători și procurori formați mai combativ, așa să spunem, mai progresist. Sunt cei care au stat în spatele doamnei Kovesi, la un moment dat. Bineînțeles, ei la un moment dat dispăruseră pe cale naturală, o mare majoritate. Dar alții pur și simplu s-au dat pe brazdă. Acuma observ sau e posibil să vină, din păcate, generații din urmă și mai prost pregătite. Pe simplul considerent că după mulți, mulți ani… Adică după 30 de ani, meseria asta de judecător și procuror nu mai este atractivă și n-o să mai fie atractivă.”, a declarat avocatul.