În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Toni Neacșu, avocat și fost membru CSM, a vorbit despre cum Constituția României este zilnic pusă între paranteze, zilnic dezbătută și negociată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Toni Neacșu: „Sunt cei care au stat în spatele doamnei Kovesi, la un moment dat. Bineînțeles, ei la un moment dat dispăruseră pe cale naturală, o mare majoritate. Dar alții pur și simplu s-au dat pe brazdă. Acuma observ sau e posibil să vină, din păcate, generații din urmă și mai prost pregătite. Pe simplul considerent că după mulți, mulți ani… Adică după 30 de ani, meseria asta de judecător și procuror nu mai este atractivă și n-o să mai fie atractivă.”

În emisiune la Marius Tucă, Toni Neacșu a vorbit despre cum Constituția României este zilnic pusă între paranteze, zilnic dezbătută și negociată. Acesta a început prin a spune că așteaptă ca CCR să vină și să explice politicienilor. Un Guvern demis, afirmă acesta, este demis și nu mai are nicio putere. Politicienii trebuie să învețe aceste lucruri de bază, dacă își doresc să conducă țara.