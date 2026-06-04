Toni Neacșu comentează ipoteza că PSD ar bloca programul SAFE: „S-a sugerat ideea că dacă cineva contestă ordonanța pe programul SAFE pune în pericol Siguranța Națională”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Toni Neacșu, avocat și fost membru CSM, a discutat despre cum a fost sugerată ideea că oricine contestă vreo ordonanță din programul SAFE pune în pericol Siguranța Națională. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Toni Neacșu: „Realitatea e că ordonanța SAFE este una de anul trecut, din 2025. A fost modificată undeva în luna martie anul acesta. Oricum nu are absolut nicio legătură cu ordonanța aceea mamut din 5 mai. Ordonanța asta despre care vorbim noi, Ordonanța 38… În afară de două articole amărâte în care ar putea să se refere la ceva legat de Ministerul Apărării și investițiile Ministerului Apărării… Au mai introdus modificări la încă vreo 12 legi. Acele legi n-au absolut nicio legătură nici cu Armata, nici cu SAFE.”
În emisiune la Marius Tucă, Toni Neacșu a discutat despre cum a fost sugerată ideea că oricine contestă vreo ordonanță din programul SAFE pune în pericol Siguranța Națională. Acesta a început prin a spune că Ordonanța 38 a fost adoptată a doua zi după ce fusese demis Guvernul. Din acest punct de vedere, Ordonanța 38 este neconstituțională. Avocatul afirmă că a fost o dezinformare a acestui Guvern să spună că ordonanța trebuie să treacă din motive de SAFE. Acesta susține că în ordonanța respectivă, doar 3 puncte putea avea legătură cu programul SAFE.
„Ideea că PSD pune în pericol atâția bani pe care România ar trebui să-i primească a apărut în momentul în care s-a pus în discuție neconstituționalitatea acelei Ordonanțe de Urgență adoptată de Guvernul României, a doua zi după ce a fost demis prin moțiunea de cenzură. Ne aducem aminte, a fost o ședință de Guvern, au adoptat o anumită ordonanță, după care au reluat aceeași ordonanță.
Mă rog, venise un aviz. Au reluat-o a doua zi după ce fusese demis acest Guvern. Evident că e o situație de neconstituționalitate, pentru că Guvernul demis nu poate să emită ordonanțe de urgență. Bun, în contextul acesta a apărut într-adevăr dezinformarea aceasta, spunându-se că aceea este ordonanța SAFE. Sugerându-se că dacă pui în discuție orice din acea ordonanță, fie și neconstituționalitatea ei, pui în pericol toate acele miliarde, multe miliarde pe care ar trebui să le luăm noi de la Uniunea Europeană.
Ei bine, iată că până la urmă, ordonanța aceea a fost atacată la Curtea Constituțională atât de Avocatul Poporului, ne aducem aminte, cât și de Sorin Grindeanu, ca președinte al Camerei Deputaților.
Dar pe de altă parte, contractele s-au semnat bine mersi. Știm deja că toți banii aceia pe care i-am luat deja, mă rog, i-am asumat că-i luăm, îi avem, cum ar veni, i-am dat deja, mă rog, semnând acele contracte.
Aceasta este toată confuzia cu SAFE. Ce e SAFE, ce nu e SAFE… Realitatea e că ordonanța SAFE este una de anul trecut, din 2025. A fost modificată undeva în luna martie anul acesta.
Oricum nu are absolut nicio legătură cu ordonanța aceea mamut din 5 mai. Ordonanța asta despre care vorbim noi, Ordonanța 38, în afară de două articole amărâte în care ar putea să se refere cât de cât la ceva legat de Ministerul Apărării și investițiile Ministerului Apărării, două articole amărâte…
Au mai introdus încă modificări la încă vreo 12 legi care n-au absolut nicio legătură nici cu Armata, nici cu SAFE”, a declarat avocatul.