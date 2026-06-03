Într-o ediție transmisă live de Gândul, avocatul Toni Neacșu a vorbit despre situația mandatului interimar în care se află guvernul în acest moment, subliniind ideea că guvernul este lipsit de orice putere decizională. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Toni Neacșu susține că guvernul se află în acest moment într-o situație în care se poate ocupa doar de treburile administrative. În ceea ce privește deciziile de natură politică, cum ar fi actele normative și lansarea proiectelor, guvernul interimar nu poate lua decizii pentru România.
„Un guvern demis nu poate decât să șteargă praful prin Victoriei pe acolo și din când în când să mai deschidă geamurile, să mai aerisească. Cam atâta poate să facă potrivit Constituției și potrivit Codului administrativ. Altfel spus, Constituția o spune foarte sugestiv, zic eu. Guvernul demis nu mai poate decât să administreze treburile publice. Să administreze treburile publice este evident că nu are nicio legătură cu emiterea de tot felul de acte normative sau, eu știu, cu lansarea de proiecte noi, cu lansarea de politici publice noi, cu luarea unor decizii care afectează societatea românească. Să zicem cum e cu această lege de salarizare, dar oricare altceva.”
De asemenea, avocatul subliniază un aspect important privind interimatul guvernului. Dat fiind faptul că urmează o perioadă de vacanță parlamentară, România riscă să rămână într-o fază de vulnerabilitate. Cu un Parlament absent și un Guvern fără puteri reale, nu va exista posibilitatea inițierii politicilor publice în această perioadă.
„Deci nu poate să facă mai nimic. Codul administrativ mai interzice explicit inițierea proiectelor de legi. Deci nu mai poate să se adreseze Parlamentului cu inițiative legislative. Nu mai poate să emită ordonanțe de urgență. Nu mai poate să emită nicio ordonanță simplă. Și vom vedea ce se va întâmpla dacă pe perioada verii, când Parlamentul nu lucrează, nu vom avea nici Parlament, nici Guvern care să dea ordonanțe. Va fi foarte greu. Nu poate iniția politici publice.”