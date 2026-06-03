Într-o ediție transmisă live de Gândul, avocatul Toni Neacșu a vorbit despre situația mandatului interimar în care se află guvernul în acest moment, subliniind ideea că guvernul este lipsit de orice putere decizională. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Toni Neacșu susține că guvernul se află în acest moment într-o situație în care se poate ocupa doar de treburile administrative. În ceea ce privește deciziile de natură politică, cum ar fi actele normative și lansarea proiectelor, guvernul interimar nu poate lua decizii pentru România.