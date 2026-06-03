Toni Neacșu spune că Șeful Armatei, suspect la DNA, ar trebui să demisioneze

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Toni Neacșu, avocat și fost membru CSM, a discutat despre șeful Statului Major al Apărării care ar trebui să facă un pas în spate ținând cont de funcția pe care o are. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Toni Neacșu: „Aici cred că mai important e totuși importanța funcției ocupate. Adică în sensul acesta și într-adevăr, umbra aceasta aruncată asupra instituției Armatei în ansamblu. Aici probabil că domnul general ar trebui să facă un pas în lateral, nu știu dacă neapărat înapoi, dar probabil că lateral există.”

În emisiune la Marius Tucă, Neacșu a discutat despre șeful Statului Major al Apărării care ar trebui să facă un pas în spate ținând cont de funcția pe care o are. Acesta crede că cineva are ceva cu Gheorghiță Vlad. El consideră că situația are legătură cu conducerea Ministerului Apărării. Avocatul explică faptul că Șeful Armatei Române nu poate să fie revocat decât dacă ar fi săvârșit fapte mai grave. Generalul Gheorghiță Vlad trebuie să ia o decizie. Doar așa se poate încheia conflictul, mai spune Neacșu.