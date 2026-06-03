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Toni Neacșu spune că Șeful Armatei, suspect la DNA, ar trebui să demisioneze

Toni Neacșu spune că Șeful Armatei, suspect la DNA, ar trebui să demisioneze
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Toni Neacșu, avocat și fost membru CSM, a discutat despre șeful Statului Major al Apărării care ar trebui să facă un pas în spate ținând cont de funcția pe care o are. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Toni Neacșu: „Aici cred că mai important e totuși importanța funcției ocupate. Adică în sensul acesta și într-adevăr, umbra aceasta aruncată asupra instituției Armatei în ansamblu. Aici probabil că domnul general ar trebui să facă un pas în lateral, nu știu dacă neapărat înapoi, dar probabil că lateral există.”

În emisiune la Marius Tucă, Neacșu a discutat despre șeful Statului Major al Apărării care ar trebui să facă un pas în spate ținând cont de funcția pe care o are. Acesta crede că cineva are ceva cu Gheorghiță Vlad. El consideră că situația are legătură cu conducerea Ministerului Apărării. Avocatul explică faptul că Șeful Armatei Române nu poate să fie revocat decât dacă ar fi săvârșit fapte mai grave. Generalul Gheorghiță Vlad trebuie să ia o decizie. Doar așa se poate încheia conflictul, mai spune Neacșu.

„Am văzut aceeași hăituială a unei persoane care intră să fie audiat la Direcția Națională Anticorupție. Și nu-i vorba că alergau jurnaliștii după domnia sa. Problema este că jurnaliștii știau că urmează să vină această persoană, să dea o declarație la Direcția Națională Anticorupție. Și abia aici cred eu că este într-adevăr o problemă. Deci, da, cred că cineva ni l-a servit pe domnul general în acest moment. Sigur, noi ne dăm cu părerea, am văzut acel comunicat, unora li se par fapte, foarte grave, altora dimpotrivă. Mă rog, mi se par inclusiv mie ceva, ușor și ridicol să spunem așa, atât ca încadrare juridică, cât și ca fapte concrete. Până la urmă, domnul general este acuzat că nu l-a oprit pe adjunctul domniei sale să trimită o adresă la Ministerul Educației, pe care el nu trebuia să o trimită. Cam asta este acuzația, să știți, trebuia să o trimită altcineva. Și atunci, sentimentul meu este că cineva are ceva cu domnul Gheorghiță. Era și varianta cealaltă pe care ne-o dorim cu toții, și anume ca justiția să funcționeze, nu să lucreze și cu asta basta. Din păcate, justiția uneori e selectivă. În cazul de față, l-a selectat pe domnul Gheorghiță. Nu știu exact ce este în spate, mă îndoiesc că are legătură cu drona, mă îndoiesc că are legătură chiar cu contractele acestea cu SAFE. Nu știu ce este. Probabil că e tot la nivelul conducerii Ministerului Apărării. Pe acolo cred. Nu de alta, dar ne-am obișnuit să vedem că persoana care conduce Ministerul Apărării este o persoană puțin mai conflictuală. Aici cred că mai important e totuși importanța funcției ocupate. Adică în sensul acesta și într-adevăr, umbra aceasta aruncată asupra instituției Armatei în ansamblu. Aici probabil că domnul general ar trebui să facă un pas în lateral, nu știu dacă neapărat înapoi, dar probabil că lateral există. Acuma, din punct de vedere juridic. Eu vă spun așa, să știți că nu îl pot revoca. Am văzut că se spune prin presă că cine l-a numit, adică președintele respectiv, mă rog, la propunerea Ministrului Apărării, poate și revoca oricând. Nu este așa. Să știți că legea prevede un mandat de 4 ani. Sigur că poate fi revocat înainte să se încheie acest mandat, dar doar dacă săvârșește anumite fapte, abateri disciplinare sau, mă rog, lucruri de felul acesta, adică pe chestiuni obiective. Nu doar că vreau eu de mâine să nu mai fie, ca să fie locul vacant și să numesc pe altcineva. Ca atare, va trebui dumnealui să ia o decizie și doar așa se va încheia acest conflict”, a declarat avocatul.

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