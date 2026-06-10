Valentin Stan acuză Ucraina în cazul dronei ucrainene din Portul Constanța

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat incidentul de securitate produs în Marea Neagră, după descoperirea unei drone maritime care a ajuns în Portul Constanța. Invitatul a prezentat mai multe scenarii pe care le consideră posibile și a susținut că autoritățile trebuie să clarifice rapid circumstanțele în care dispozitivul a ajuns în zonă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a avut loc pe fondul informațiilor apărute după incidentul din Marea Neagră. Acesta a readus în atenție riscurile generate de războiul din apropierea granițelor României. Valentin Stan a susținut că lipsa unor explicații complete alimentează apariția numeroaselor ipoteze și speculații.

Trebuie analizate toate variantele

Profesorul a explicat că a construit mai multe scenarii pentru a încerca să explice ce s-ar fi putut întâmpla.

Enunțăm cele patru variante pentru povestea noastră, după care trecem la treabă. Avem patru variante legate de ce s-a întâmplat.

Invitatul a spus că publicul trebuie să cunoască toate posibilitățile înainte de a trage concluzii definitive.

Dăm patru variante ca să aibă toată lumea de unde alege. Vor decide singuri în urma a ceea ce vom prezenta noi.

Potrivit acestuia, întrebările apar tocmai pentru că multe aspecte ale incidentului nu au fost încă lămurite public.

Valentin Stan: Dacă vrei să faci sabotaj pe teritoriul României pentru că lupți cu Rusia, e act de război la adresa României

Profesorul a prezentat două dintre ipotezele pe care le-a luat în calcul în analiza sa. Una dintre ele face referire la posibilitatea unei operațiuni care ar fi urmărit provocarea unei crize de securitate pe teritoriul României.

Operațiune secretă eșuată a serviciilor ucrainene, împreună cu serviciile românești, pentru a crea un sabotaj și distrugeri pe teritoriul României.

O altă ipoteză prezentată în emisiune are legătură cu infrastructura energetică și transporturile maritime din zona Mării Negre.