Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan acuză Ucraina în cazul dronei ucrainene din Portul Constanța

Valentin Stan acuză Ucraina în cazul dronei ucrainene din Portul Constanța

Alexandra Anton Marinescu
Valentin Stan acuză Ucraina de sabotaj în cazul dronei ucrainene din Portul Constanța: Dacă vrei să faci sabotaj în România pentru că lupți cu Rusia, este o declarație de război la adresa României
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat incidentul de securitate produs în Marea Neagră, după descoperirea unei drone maritime care a ajuns în Portul Constanța. Invitatul a prezentat mai multe scenarii pe care le consideră posibile și a susținut că autoritățile trebuie să clarifice rapid circumstanțele în care dispozitivul a ajuns în zonă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a avut loc pe fondul informațiilor apărute după incidentul din Marea Neagră. Acesta a readus în atenție riscurile generate de războiul din apropierea granițelor României. Valentin Stan a susținut că lipsa unor explicații complete alimentează apariția numeroaselor ipoteze și speculații.

Trebuie analizate toate variantele

Profesorul a explicat că a construit mai multe scenarii pentru a încerca să explice ce s-ar fi putut întâmpla.

Enunțăm cele patru variante pentru povestea noastră, după care trecem la treabă. Avem patru variante legate de ce s-a întâmplat.

Invitatul a spus că publicul trebuie să cunoască toate posibilitățile înainte de a trage concluzii definitive.

Dăm patru variante ca să aibă toată lumea de unde alege. Vor decide singuri în urma a ceea ce vom prezenta noi.

Potrivit acestuia, întrebările apar tocmai pentru că multe aspecte ale incidentului nu au fost încă lămurite public.

 Valentin Stan: Dacă vrei să faci sabotaj pe teritoriul României pentru că lupți cu Rusia, e act de război la adresa României

Profesorul a prezentat două dintre ipotezele pe care le-a luat în calcul în analiza sa. Una dintre ele face referire la posibilitatea unei operațiuni care ar fi urmărit provocarea unei crize de securitate pe teritoriul României.

Operațiune secretă eșuată a serviciilor ucrainene, împreună cu serviciile românești, pentru a crea un sabotaj și distrugeri pe teritoriul României.

O altă ipoteză prezentată în emisiune are legătură cu infrastructura energetică și transporturile maritime din zona Mării Negre.

Acțiune de sabotaj eșuată a Ucrainei pe teritoriul României pentru a produce daune fluxurilor de petrol care ajung în România. Dacă vrei să faci sabotaj pe teritoriul României pentru că lupți cu Rusia, e act de război la adresa României.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
ACTUALITATE Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
22:30
Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:05
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ACTUALITATE De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
22:00
De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
Ovidiu Lipan Țăndărică: „Nu am plecat din țară de foame. În România câștigam bine, dar în Germania am ajuns săraci și necunoscuți”
21:30
Ovidiu Lipan Țăndărică: „Nu am plecat din țară de foame. În România câștigam bine, dar în Germania am ajuns săraci și necunoscuți”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
POLITICĂ Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe