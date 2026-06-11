Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan critică modul în care au comunicat ucrainenii pierderea controlului asupra unor drone

Valentin Stan critică modul în care au comunicat ucrainenii pierderea controlului asupra unor drone

Alexandra Anton Marinescu
Valentin Stan critică modul în care au comunicat ucrainenii pierderea controlului asupra unor drone: Când o dronă este detonată de Ucraina în România, suntem la un pas de război. Noi trebuie să fim informați când ne este încălcat teritoriul, nu când se detonează
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat declarațiile făcute de ministrul interimar Radu Miruță, după incidentul cu drona maritimă ajunsă în Marea Neagră. Invitatul a susținut că problema principală nu este timpul de reacție al autorităților române, ci faptul că orice aparat militar care pătrunde în apele teritoriale ale României trebuie raportat și tratat ca un incident de securitate major. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la declarația lui Radu Miruță. Acesta a afirmat că a vorbit cu ministrul Apărării din Ucraina după primirea notificării despre dronă.

Nu timpul de reacție este problema principală

Ce a spus Radu Miruță:

Când am primit această notificare din partea autorităților ucrainene, ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul Apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este că atunci când se întâmplă să piardă controlul, să ne anunțe.

Profesorul consideră că notificarea a venit prea târziu.

Deci, bă, noi avem pretenție că ne-ați dat prea puțin timp. Ne-ați anunțat că e o dronă și că sare în aer și noi n-am avut timp să facem ce trebuie.

Valentin Stan: Dacă ești informat și taci, ești complice la un act de război împotriva României

Invitatul a susținut că autoritățile române trebuie informate din primul moment în care există riscul ca un aparat militar să pătrundă pe teritoriul sau în apele României.

Ministrul Apărării și ministrul Afacerilor Externe trebuie să te informeze când o dronă de luptă ucraineană a intrat în apele teritoriale ale României.

Profesorul consideră că explicațiile privind pierderea controlului asupra dronei nu elimină obligația de notificare și transparență.

Orice dronă militară ucraineană care intră în apele teritoriale românești, cu nu se știe ce scop, trebuie în primul rând raportată.

Problema este modul în care statul român reacționează la astfel de incidente și cât de rapid sunt comunicate informațiile către instituțiile responsabile.

Dacă ești informat și taci, ești complice la un act de război împotriva României.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Tomac, premier fără voie. Ion Cristoiu: „Declarația lui Tomac demonstrează că el este ”iepure” în ecuația formării Guvernului”
22:30
Tomac, premier fără voie. Ion Cristoiu: „Declarația lui Tomac demonstrează că el este ”iepure” în ecuația formării Guvernului”
ACTUALITATE ⁠Medicină mai accesibilă? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces la diverse aplicații medicale”
22:00
⁠Medicină mai accesibilă? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces la diverse aplicații medicale”
ACTUALITATE Noutate în România, Call Center medical. Adina Alberts, medic: „Dacă există o problemă medicală, dar nu este o urgență majoră, se poate apela la 1414”
21:30
Noutate în România, Call Center medical. Adina Alberts, medic: „Dacă există o problemă medicală, dar nu este o urgență majoră, se poate apela la 1414”
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 12 iunie, de la ora 18.00
19:04
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 12 iunie, de la ora 18.00
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „Îi solicit președintelui Nicușor Dan să primească o delegație conservatoare de la PNL, care să îi propună soluții reale pentru salvarea României”
13:00
Viorel Cataramă: „Îi solicit președintelui Nicușor Dan să primească o delegație conservatoare de la PNL, care să îi propună soluții reale pentru salvarea României”
ACTUALITATE În mintea președintelui. Viorel Cataramă: „Nicușor Dan este decuplat de la situația din țară și de la normele constituționale ale României”
09:00
În mintea președintelui. Viorel Cataramă: „Nicușor Dan este decuplat de la situația din țară și de la normele constituționale ale României”
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Digi24
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”
Cancan.ro
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ponta, atac fără menajamente după retragerea lui Papahagi din guvernul lui Tomac. „Șobolanul a fugit înainte să intre apa în corabie!”
Mediafax
ULUITOR! Cercetătorii spun că AI poate recunoaște semnele depresiei
Click
Shakira, apariție electrizantă la deschiderea Campionatului Mondial 2026. Ținuta purtată de artistă a făcut furori
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Cancan.ro
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Ce se întâmplă doctore
Victoria Beckham mănâncă de 25 de ani aceeași mâncare. Dieta strictă pe care soțul ei spune că o respectă aproape fără excepție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
O stea s-a autodistrus atât de catastrofal încât nu a lăsat în urmă nicio dovadă a existenței sale

Cele mai noi

Trimite acest link pe