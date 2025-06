În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre obiectivele Iranului în acest război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: „Au o cantitate de uraniu îmbogățit pentru nouă sau 10 bombe”

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre capacitatea Iranului de a crea bombe atomice. Iranul, conform Agenției americane, are 400 de kg de uraniu îmbogățit la 60%. Din acest punct, spune analistul, este un pas mic să se ajungă la bombe. Pentru a ajunge la uraniu îmbogățit la 90%, un dezvoltator are nevoie de 47 de kg. La calculul istoricului, Iranul este capabil să facă în jur de 10 bombe, ținând cont de cantitatea de uraniu pe care o deține. Stan a precizat și faptul că în documentele de înființare a Iranului este stipulată anihilarea Israelului. Acesta este singurul stat care are ca obiectiv anihilarea altui stat, spune istoricul.

„Apropo de poziția Israelului. Însăși ideea de a face un acord cu Iranul, în baza căruia Iranul îmbogățește uraniul, e un cretinism. N-are nevoie. Dacă vrea energia atomică în scopuri pașnice, civile, cumpără uraniu îmbogățit de la băieți. Problema este puțin mai complicată. De ce? Pentru că micuțul Iran, în afară de faptul că îmbogățește, el și spune de ce. Pentru că este singurul stat de pe planetă care are programatic, prin documentele sale de înființare și existență, ca obiectiv suprem anihilarea altui stat, respectiv, Israelul. Deci, din momentul ăsta, noi avem niște mici probleme. Deci îl cunoști pe băiat, că ne-am ocupat de el. Vezi că tratatul de care ți-am vorbit din 2015 și din care Trump în primul lui mandat a scos America, este prins în această rezoluție a Consiliului de Securitate 2231 din 2015. Ia fii tu atent ce a descoperit agenția? Nu poate ignora stocarea a peste 400kg de uraniu înalt îmbogățit. Deci iranienii au vreo 400kg de uraniu îmbogățit la nivelul de 60%. Pe evaluarea experților americani, în cât timp pot să ajungă la 90%, știi cât le trebuie? 47kg ca să ajungă la 90%. 2 săptămâni. Dacă vrei mai simplu, la ce au ei acolo, au o cantitate de uraniu îmbogățit pentru nouă sau 10 bombe.”, a explicat analistul.