Dan Dungaciu: „În România are loc un RĂZBOI anti-național”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre situația actuală din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre situația actuală din România. Acesta a explicat cum masele politice își susțin o părere și la scurt timp se dezic de ea, susținând contrariul. Apoi a adresat problema țării după terminarea conflictelor externe. Acesta a spus că în România, politicienii sunt obișnuiți ca să li se dicteze orice mișcare politică. Sociologul vorbește despre un război anti-național, condus spre asasinarea țării.

„Ce astăzi se neagă, se va accepta, va deveni, ca să zic așa, acceptabil peste jumătate de an, un an de zile. Tot ce astăzi se proslăvește va deveni aruncat la coș peste jumate de an. De fapt, despre asta e vorba acuma. Sigur că pe unii îi ține energia sau ura sau angajamentul față de sistem ori ura față de ceilalți mai mult decât pe alții. Dar până la urmă, trendul ăsta va fi. Deci, România va intra într-o criză în care marea problemă nu va fi ce se întâmplă cu ăștia, că nu cred că-i interesează pe foarte mulți ce se va întâmpla după. Aici e, de fapt, marea problemă a României. Ce se va întâmpla după? Pentru că tot ce se petrece cu România acuma este într-o dinamică în care interesul față de România, cum s-a și vădit în ultima vreme, este aproape redus la zero. Și cei care au interes față de România sunt, iertați-mă, niște persoane minore în sistem, că de fapt despre asta e vorba. Începând de la relația cu Statele pe care noi o construim căutând, cum să spun, în debaraua veche, resturile unor cărți de vizită care acuma n-au nicio valoare de întrebuințare la Washington. Și încercăm să construim satul ăsta pe modelul țaristo-sovietico-rus. Noi construim o relație bilaterală care în realitate nu există, dar începem să o căptușim cu diverse forme instituționale pe care le aduce la București, părând că păcălim pe cineva. De fapt, așa vom face în toate domeniile. Aici e marea problemă că din Statul Român nu va ieși nicio soluție așa cum arată el acum. Singura problemă care merită să fie discutată, dacă e să facem o conversație, cum spuneați, este ce va veni după, cine va prelua toată această poveste? Războiul ăsta complet, pentru care este complet irațional, și pe care îl poartă anumite instituții de păstrare a status quo-ului și în același timp, aruncarea în aer a oricărei alternative civilizate la ce se întâmplă acuma. Ăsta este un război. Iertați-mă că spun puțin patetic, război anti-național. De fapt, asta se întâmplă în România. E un război anti-național. Ăștia aruncă-n aer Statul Român și nu-și dau seama, pentru că ei nu pot să gândească, dacă vreți, într-o perspectivă. Că perspectiva n-au avut niciodată în România oamenii de stat, așa zisa clasa politică. Oamenii din sistem au fost educați 30 de ani pe formula că mutarea îți vine în plic. Aici e mare problemă și adevăratul asasinat la adresa României și a Statului Român. Aceasta este a celor care împiedică ca orice alternativă să se creeze. Ăia sunt asasinii României și ai Satului Român. Pentru că evident că populația nu doar că nu-i va iubi pe ăștia, îi va urî, urî și mai sistematic, iar apărătorii lor se vor diminua la fel de rapid. Ce vei face cu România atunci când nu se știe unde se termină războiul de la frontieră? Când s-a văzut foarte clar că pariul strategic pe Uniunea Europeană după summit-ul de la Haga, este o comicărie. Noi pariem pe caii, iertați-mă, că nu vreau să zic gloabe politice, dar pe actorii irelevanți.”, a explicat sociologul.