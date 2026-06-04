Valentin Stan: Raportul Congresului american explică modul în care Comisia Europeană și România au încercat să mențină cenzura după anularea alegerilor

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a continuat discuția despre anularea alegerilor și reacțiile internaționale generate de deciziile autorităților române. Invitatul a făcut referire la un document prezentat în emisiune, despre care a spus că reflectă poziția unor membri ai Congresului american privind situația din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul a susținut că dezbaterea privind libertatea de exprimare și procesul electoral din România a depășit de mult granițele țării.

Acuzațiile privind influența Rusiei nu au fost dovedite

Invitatul a comentat un pasaj care făcea referire la măsurile adoptate înaintea alegerilor reprogramate.

Europa e de bază, da? Dar tu știi ce zice Congresul despre ăștia de la România imună?

Valentin Stan a citat apoi documentul prezentat în emisiune.

Comisia Europeană și autoritățile române erau hotărâte să mențină măsuri agresive de cenzură înainte de alegerile reprogramate.

Profesorul a insistat asupra unei alte formulări care, în opinia sa, pune semne de întrebare privind justificarea măsurilor adoptate.

Chiar dacă acuzațiile lor anterioare privind influența Rusiei nu fuseseră dovedite.

Valentin Stan: Uite cu cine luptă România imună

Invitatul consideră că subiectul nu mai privește doar politica internă a României. A devenit parte a unei dezbateri mai largi despre democrație, libertatea de exprimare și legitimitatea proceselor electorale.

În opinia sa, criticile venite din exterior arată că deciziile luate la București sunt urmărite atent de partenerii occidentali și analizate inclusiv în mediul politic american.

Uite cu cine luptă România imună. Nu cu tine. Nu cu mine. Dar și cu ăștia dușmănoși.

Profesorul a susținut că discuția despre anularea alegerilor și despre măsurile de control al informației va continua să genereze controverse atât în România, cât și în afara țării.