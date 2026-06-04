Valentin Stan: România imună a insinuat că raportul Congresului american despre anularea alegerilor din România este un fel de propagandă

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat informațiile apărute în spațiul public privind anularea alegerilor prezidențiale și acuzațiile referitoare la o presupusă influență externă exercitată prin platforma TikTok. Invitatul a susținut că o astfel de decizie trebuie justificată prin dovezi solide, având în vedere impactul asupra procesului democratic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la un material prezentat în emisiune. Acesta făcea referire și la poziția unor reprezentanți ai platformei TikTok în legătură cu acuzațiile formulate în timpul alegerilor prezidențiale.

Nu existau dovezi care să confirme acuzațiile

Profesorul a citat informațiile potrivit cărora evaluările făcute de autoritățile române nu ar fi fost confirmate de platformă.

Curtea Constituțională a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale și a oprit turul 2 pe baza acuzației Serviciului Român de Informații că Rusia a derulat o campanie pe TikTok pentru a crește artificial sprijinul pentru Georgescu.

Valentin Stan a continuat prezentând și punctul de vedere atribuit echipei de analiză a platformei.

Echipa internă de informații despre amenințări a TikTok nu a fost de acord cu această evaluare, informând în mod repetat autoritățile române și Comisia că nu există dovezi care să susțină acuzațiile lor.

Valentin Stan: Alegerile sunt cea mai importantă formă de manifestare a voinței poporului

Profesorul a spus că anularea unui scrutin reprezintă una dintre cele mai grave decizii care pot fi luate într-o democrație.

Alegerile sunt cea mai importantă formă de manifestare a voinței poporului.

Stan susține că orice intervenție asupra procesului electoral trebuie să fie justificată prin probe verificabile.