Viceprimarul Sectorului 1 transformă Teatrul Masca într-un muzeu imersiv. Daniela Stanciu: „Suntem în fază avansată, se va da în execuție lucrarea”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1, a vorbit despre cum Sectorul 1 este cel mai bogat sector al Capitalei din punct de vedere al clădirilor istorice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Daniela Stanciu: „Teatrul Masca, tot de pe Bucureștii Noi, acolo suntem în fază avansată. Va fi un muzeu imersiv pentru toată comunitatea din Bucureștii Noi și nu numai. Este un proiect inovativ, foarte frumos și curând cred că se dă în execuție propriu-zis lucrarea. Acolo este mai mult vorba despre dotări.”

Invitată la Marius Tucă Show, Daniela Stanciu a vorbit despre cum Sectorul 1 este cel mai bogat sector al Capitalei din punct de vedere al clădirilor istorice. Aceasta a început prin a spune că Sectorul 1 este plin de viață culturală, având mai multe teatre în fază de modernizare. Despre Teatrul de vară din Parcul Bazilescu, viceprimarul sectorului afirmă că intră în ultima etapă de modernizare. Aceasta susține că au fost erori de proiectare și partea de sceno-tehnică nu a fost conformă cu necesitățile unui teatru. În schimb, despre Teatrul Masca, Stanciu afirmă ca va deveni un muzeu imersiv, deschis pentru toată comunitatea din Bucureștii Noi.