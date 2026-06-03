Viceprimarul Sectorului 1 transformă Teatrul Masca într-un muzeu imersiv. Daniela Stanciu: „Suntem în fază avansată, se va da în execuție lucrarea”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1, a vorbit despre cum Sectorul 1 este cel mai bogat sector al Capitalei din punct de vedere al clădirilor istorice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitată la Marius Tucă Show, Daniela Stanciu a vorbit despre cum Sectorul 1 este cel mai bogat sector al Capitalei din punct de vedere al clădirilor istorice. Aceasta a început prin a spune că Sectorul 1 este plin de viață culturală, având mai multe teatre în fază de modernizare. Despre Teatrul de vară din Parcul Bazilescu, viceprimarul sectorului afirmă că intră în ultima etapă de modernizare. Aceasta susține că au fost erori de proiectare și partea de sceno-tehnică nu a fost conformă cu necesitățile unui teatru. În schimb, despre Teatrul Masca, Stanciu afirmă ca va deveni un muzeu imersiv, deschis pentru toată comunitatea din Bucureștii Noi.
„Avem teatre în Sectorul 1. Teatrul de vară din Parcul Bazilescu urmează să fie recepționat final, restaurarea, modernizarea teatrului. Separat, nu știu să intru în detalii, dar au fost tot niște greșeli pe partea de proiectare, în primă fază… Urmează să se liciteze separat partea de sceno-tehnică, că nu era coroborat ce se întâmplă efectiv într-un teatru cu ce a fost în faza de proiectare. Teatrul Masca, tot de pe Bucureștii Noi, acolo suntem în fază avansată. Va fi un muzeu imersiv pentru toată comunitatea din Bucureștii Noi și nu numai. Este un proiect inovativ, foarte frumos și curând cred că la fel se dă în execuție propriu-zis lucrarea. Acolo este mai mult vorba despre dotări. Nu avem o hartă cu toate clădirile istorice din Sectorul 1, dar cred că este cel mai bogat sector. Muzeele de la noi din sector nu aparțin de Primăria Sectorului 1, ci aparțin de Minister.”, a declarat viceprimarul Sectorului 1.