Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta acuză politicienii români că au crescut datoria țării: „În 10 ani, datoria externă a României a crescut cu 200 de miliarde de euro.” Câte miliarde au fost date în afara țării

Victor Ponta acuză politicienii români că au crescut datoria țării: „În 10 ani, datoria externă a României a crescut cu 200 de miliarde de euro.” Câte miliarde au fost date în afara țării

Serdaru Mihaela
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Victor Ponta a vorbit la Marius Tucă Show despre datoria României, cheltuielile statului și fondurile europene. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. 

Victor Ponta a făcut mai multe declarații în emisiunea Marius Tucă Show. El a vorbit despre datoria publică a României și despre modul în care au fost cheltuiți banii statului.

Datoria României

Victor Ponta a spus că datoria publică a României a crescut puternic în ultimii ani. Potrivit acestuia, datoria era de aproximativ 40 de miliarde de euro în anul 2015 și a ajuns la peste 200 de miliarde de euro.

„În 2015, datoria publică a României era de 40 de miliarde de euro. În prezent, aceasta este de 240 de miliarde de euro, adică a crescut cu 200 de miliarde de euro” , spune Ponta

Unde au mers banii

Fostul premier susține că o parte din bani s-a regăsit în investiții, precum drumuri, aeroporturi și alte proiecte. În același timp, el consideră că o mare parte din fonduri a ajuns în afara țării.

„Teoria mea, bazată pe experiența politică și pe calculele economice, este următoarea: din cele 200 de miliarde de euro datorie în plus, aproximativ 50 de miliarde se regăsesc în România, în betoane, străzi, drumuri, aeroporturi și spitale. Alte aproximativ 30 de miliarde sunt tot la noi, la români, pentru că și-ai noștri și-au cumpărat case prin străinătate, mașini și alte bunuri. Însă vreo 120 de miliarde de euro sunt în afara țării” , afirmă Ponta

Critici la adresa USR

În cadrul emisiunii, Victor Ponta a criticat USR și mai mulți foști oficiali ai statului. El a adus în discuție achiziția vaccinurilor și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„USR a venit când era cu vaccinurile. Ne-au luat 1 miliard de euro pe vaccinuri, pe vremea lui Vlad Voiculescu. Unde este Vlad Voiculescu acum” , întreabă Ponta

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
ACTUALITATE Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
22:30
Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:05
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ACTUALITATE De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
22:00
De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
Ovidiu Lipan Țăndărică: „Nu am plecat din țară de foame. În România câștigam bine, dar în Germania am ajuns săraci și necunoscuți”
21:30
Ovidiu Lipan Țăndărică: „Nu am plecat din țară de foame. În România câștigam bine, dar în Germania am ajuns săraci și necunoscuți”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
POLITICĂ Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe