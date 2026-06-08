Victor Ponta a vorbit la Marius Tucă Show despre datoria României, cheltuielile statului și fondurile europene. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Victor Ponta a făcut mai multe declarații în emisiunea Marius Tucă Show. El a vorbit despre datoria publică a României și despre modul în care au fost cheltuiți banii statului.

Datoria României

Victor Ponta a spus că datoria publică a României a crescut puternic în ultimii ani. Potrivit acestuia, datoria era de aproximativ 40 de miliarde de euro în anul 2015 și a ajuns la peste 200 de miliarde de euro.

„În 2015, datoria publică a României era de 40 de miliarde de euro. În prezent, aceasta este de 240 de miliarde de euro, adică a crescut cu 200 de miliarde de euro” , spune Ponta

Unde au mers banii

Fostul premier susține că o parte din bani s-a regăsit în investiții, precum drumuri, aeroporturi și alte proiecte. În același timp, el consideră că o mare parte din fonduri a ajuns în afara țării.

„Teoria mea, bazată pe experiența politică și pe calculele economice, este următoarea: din cele 200 de miliarde de euro datorie în plus, aproximativ 50 de miliarde se regăsesc în România, în betoane, străzi, drumuri, aeroporturi și spitale. Alte aproximativ 30 de miliarde sunt tot la noi, la români, pentru că și-ai noștri și-au cumpărat case prin străinătate, mașini și alte bunuri. Însă vreo 120 de miliarde de euro sunt în afara țării” , afirmă Ponta

Critici la adresa USR

În cadrul emisiunii, Victor Ponta a criticat USR și mai mulți foști oficiali ai statului. El a adus în discuție achiziția vaccinurilor și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).