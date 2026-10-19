Victor Ponta face previziuni privind viitorul politic al lui Ilie Bolojan în urma încheierii mandatului de prim-ministru. Fostul lider PSD spune că liderul liberal are potențialul de a rămâne șeful dreptei din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ponta s-a exprimat cu privire la ce va urma în politica din România odată cu plecarea guvernului Bolojan. El afirmă că în următoarele 6 luni politica din România va stagna. Ulterior spune invitatul, dacă Ilie Bolojan va reuși să se mențină în fruntea Partidului Național Liberal, are toate șansele să fie consacrat liderul informal al dreptei din România.

„Uite că ne vedem peste niște luni. De-aia zic, șase luni nu se întâmplă nimic în politică. Dacă reușesc să-l omoare adversarii lui din PNL, nu mai auzim de Bolojan niciodată. Dar dacă nu-l omoară și supraviețuiește în bătăliile care au început, practic, în PNL-ul de ieri, de alaltăieri, atunci el va fi șeful dreptei. Cine vreți să fie? Fritz? Buzăianu? Cine? Muraru? Cine? El e categoric.“

„Bolojan se va lupta cu AUR la alegerile din 2028“

Cu atât mai mult, fostul prim-ministru PSD susține că lupta la alegerile parlamentare din 2028 se va da între suveraniștii AUR și partidele de dreapta în frunte cu Bolojan. Potrivit politicianului, în lume bătălia nu mai este cea clasică politică între stânga și dreapta. Acum se vor înfrunta globaliștii și suveraniștii.

„Și cu siguranță se va lupta în 2028-2030 cu AUR. Adică AUR clar e puternic. Nu mai există stânga și dreapta. E chestia suveranistă și globalistă. Deci AUR clar e liderul pe partea suveranistă. USR-ul o să fie 7-10%. PNL-ul se întoarce la PSD și va fi sistemul cu antisistemul.“

În cadrul unei conferințe de presă, luni, premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat bilanțul activității guvernamentale de la preluarea mandatului.