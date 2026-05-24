Viorel Cataramă: „Conflictele din România au fost mereu câștigate de oamenii din spatele președintelui. Niciodată un premier nu a câștigat o bătălie cu președintele”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Viorel Cataramă, om de afaceri, a vorbit despre situația politică din România.

Viorel Cataramă a vorbit depre situația politică. Omul de afaceri a comentat tensiunile din zona guvernării și din interiorul PNL.

Critică la adresa lui Sorin Grindeanu

Cataramă a spus că Sorin Grindeanu ar fi mers la Bruxelles și ar fi revenit cu o strategie politică. El susține că ar fi existat discuții, în spate legate de schimbări în conducerea politică.

„Sorin Grindeanu s-a dus la Bruxelles și, când s-a întors, a declanșat operațiunea de debarcare a lui Ilie Bolojan. Deci, a avut un acord de la Bruxelles pentru acest lucru, că altfel ar fi făcut-o la legea bugetului”, spune omul de afaceri.

Poziția față de AUR

În declarații apare și ideea că partidul AUR nu ar fi „acceptat” la nivel european. Cataramă consideră, că există limite și percepții diferite în Uniunea Europeană față de unele formațiuni politice.

„ S-a spus fără AUR. Și, în acest moment, la nivelul Uniunii Europene, AUR nu este frecventabil” , spune Cataramă.

Despre Ilie Bolojan și PNL

Un punct important din discurs îl vizează pe Ilie Bolojan. Cataramă spune că acesta are un rol în schimbările din PNL. Aceste schimbări ar slăbi partidul.

„Într-o țară ca România, cu un președinte ales și cu un prim-ministru numit de Parlament, fiecare are echipe în spatele lui. Și, între aceste echipe, întotdeauna au fost conflicte. Întotdeauna, aceste conflicte au fost câștigate de oamenii din spatele președintelui. Niciodată un prim-ministru nu a câștigat un conflict cu președintele. Deci, ceea ce face Ilie Bolojan acum este să discrediteze și să distrugă Partidul Național Liberal” , conchide Viorel Cataramă.