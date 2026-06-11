Viorel Cataramă: „Îi solicit președintelui Nicușor Dan să primească o delegație conservatoare de la PNL, care să îi propună soluții reale pentru salvarea României”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri, a comentat tensiunile apărute între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria după adoptarea măsurilor fiscale care au generat controverse în spațiul public. Invitatul a susținut că actuala situație politică și economică necesită dialog între toate taberele și a lansat un apel către președintele Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la relația dintre președinte și premierul interimar, precum și de la efectele măsurilor economice adoptate în ultimele luni.

Viorel Cataramă: „Trebuie să accepte acest lucru, să discute. Nu să stea baricadat, făcând lucruri formale”

Invitatul consideră că actualul context impune consultări mai largi și o deschidere mai mare către idei venite din afara cercului aflat la putere.

„Profit de ocazie că sunt aici să-i solicit din nou președintelui Nicușor Dan să primească o delegație a Partidului Național Liberal pe filiera conservatorismului.”, afirmă acesta.

Cataramă spune că scopul unei astfel de întâlniri ar fi prezentarea unor soluții pentru problemele economice ale țării.

„O delegație conservatoare care să-i propună niște soluții.”, afirmă omul de afaceri.

Șeful statului ar trebui să accepte dialogul și să discute cu reprezentanții tuturor forțelor politice.

„Trebuie să accepte acest lucru, să discute. Nu să stea baricadat, făcând lucruri formale.”, spune Viorel Cataramă.

Trebuie analizate măsurile economice și corectate greșelile

Invitatul susține că principala prioritate ar trebui să fie identificarea unor soluții pentru problemele economice cu care se confruntă România.

„Să discute cu partidele cum salvăm economic România.”, afirmă acesta.

Președintele ar putea avea un rol mai activ în facilitarea unui dialog între instituții și factorii politici.