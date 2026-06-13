Viorel Cataramă: „Nicușor Dan nu are structuri de sprijin. Ilie Bolojan este cel care conduce gruparea neo-marxistă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri, a comentat raporturile de forță din interiorul taberei pro-occidentale și relația dintre președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Invitatul a susținut că, în opinia sa, influența politică s-a mutat din jurul președintelui către actualul lider liberal. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la întrebarea lui Marius Tucă privind poziția lui Ilie Bolojan în actuala configurație politică și rolul pe care acesta îl joacă în negocierile pentru formarea viitorului guvern.

Viorel Cataramă: „Nicușor Dan este în bătaia vântului”

Întrebat cine se află în spatele lui Ilie Bolojan, Viorel Cataramă a afirmat că acesta reprezintă principalul punct de convergență al taberei progresiste din România.

„Tot ce înseamnă progresist neo-marxist în România este încolonat în acest moment în spatele lui Ilie Bolojan.”, afirmă acesta.

Omul de afaceri susține că influența politică s-a mutat treptat de la Nicușor Dan către liderul liberal.

„A plecat de la Nicușor Dan, s-a dus către Ilie Bolojan. Și Nicușor Dan este în bătaia vântului.”, spune Cataramă.

Nicușor Dan nu are structuri de sprijin în spatele său

Invitatul consideră că lipsa unor susținători influenți în jurul președintelui explică dificultățile întâmpinate în formarea unei majorități politice stabile.

„Dacă discutăm de sprijinul structurilor pentru Nicușor Dan, noi constatăm acum că ele nu există.”, afirmă acesta.

Viorel Cataramă susține că actualul blocaj politic este generat de o singură persoană.

„În esență, e o singură persoană care blochează formarea unui guvern politic de politicieni pro-occidentali. Una singură. Ilie Bolojan.”, spune omul de afaceri.

În opinia sa, dacă președintele ar beneficia de un sprijin instituțional mai puternic, raportul de forțe ar arăta diferit.

„Dacă ar fi sistemul în spatele lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan era plecat.”, afirmă Cataramă.

Actuala competiție politică se desfășoară în jurul influenței pe care liderul liberal a reușit să o acumuleze în interiorul taberei pro-occidentale.