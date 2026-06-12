Viorel Cataramă, verdict despre democrația din România: „Trebuie să avem un guvern politic care reprezintă majoritatea parlamentară, dacă vrem să mai fie alegeri în 2028″

Într-o ediție a emisiunii lui Marius Tucă, Viorel Cataramă a vorbit despre situația politică din România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Tema principală a fost ideea de guvern tehnocrat și rolul partidelor.

Critica ideii de guvern tehnocrat

Viorel Cataramă spune că ideea unui guvern tehnocrat nu este realistă. El susține că:

un astfel de guvern nu are susținere reală

nu reprezintă votul politic

nu poate lua decizii puternice

În opinia lui, un guvern tehnocrat ar fi doar o soluție de scurtă durată.

„Ni se prezintă de către Cotroceni ca un tehnocrat și nu se propune un guvern de tehnocrați. Adică un guvern care ar trebui să fie pe o perioadă scurtă de timp, înaintea unor alegeri. Asta se poate înțelege, pentru patru sau șase luni, în toată lumea, pentru a pregăti alegerile. Dar el nu vrea nici asta, sau nu a crezut în asta. Și atunci îl primesc cu un sentiment de tristețe pe domnul Tomac, care, cu un caiet și niște foi, se duce și se umilește pe la toate partidele, încercând să facă ceva ce nu poate face, spune Viorel Cataramă”

Guvern politic, nu tehnocrat

Cataramă afirmă clar că România are nevoie de un guvern politic. El spune că:

guvernul trebuie să fie ales de o majoritate parlamentară

doar partidele pot susține stabil un executiv

fără politică nu există guvernare reală

„Trebuie să avem un guvern politic, dacă vrem să avem alegeri în 2028. Guvernul trebuie să fie politic și trebuie să fie expresia unei majorități parlamentare” , subliniază Cataramă

Rolul președintelui

Viorel Cataramă consideră că președintele Nicușor Dan ar trebui să urmărească formarea unei majorități clare. El spune că partidele trebuie să ajungă la un acord politic, iar fără o majoritate clară nu poate exista stabilitate guvernamentală.

„Guvernul trebuie să fie politic și să fie expresia unei majorități parlamentare. Punct. Corect, acesta este răspunsul. Domnul președinte Nicușor Dan, trebuie să urmărească să facă partidele să stea la masă, cum stăteam eu pe timpul Convenției Democrate, câte 17–18 ore, și nu plecam de acolo” , conchide Cataramă