Banditul Nelu Soroiu vorbește despre procesele din Portugalia: „Ajunsesem să acumulez 400 de ani”

Nelu Soroiu povestește despre experiențele trăite în Portugalia, în perioada în care s-a aflat în custodia poliției. Acesta relatează cum a fost ținut într-o cameră întunecată, în care se aflau rudele șoferului decedat. El vorbește și despre cele 27 de procese pe care le-a avut, în urma cărora ar fi ajuns să acumuleze pedepse de 400 de ani de închisoare. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

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„M-au ținut într-o cameră întunecată, unde auzeam suspine”

Invitat la „Martorii”, Nelu Soroiu povestește experiența pe care a trăit-o în timp ce se afla în custodia polițiștilor portughezi. Acesta povestește că polițiștii l-au ținut într-o cameră întunecată, unde se aflau și rudele șoferului decedat.

„Dar cea mai ciudată chestie pe care mi-au făcut-o polițiștii portughezi a fost una psihică. M-au dus la judecător, iar judecătorul m-a trimis la medicul legist să îmi măsoare rănile. Când polițiștii m-au scos pe acele holuri obscure, s-a deschis o ușă. Era întuneric în camera aceea, cu o luminiță slabă, și nu vedeam nimic. M-au ținut acolo, în cămăruța aceea. Ochii mei au început să se obișnuiască și să distingă câte ceva. Auzeam suspine și, când încercam să mă uit, vedeam o persoană, o femeie de aproximativ 40 de ani.”, a declarat Soroiu.

„20.000 de oameni strigau: «Asasinul!»”

Soroiu afirmă că, deși a văzut durerea familiei șoferului decedat, nu a făcut declarații, însă a conștientizat situația. Acesta compară reacția familiei cu cea a oamenilor prezenți la tribunal, unde spune că aproximativ 20.000 de persoane îl strigau „asasinul”. El subliniază că, în urma celor 27 de procese, ar fi ajuns să acumuleze pedepse de 400 de ani de închisoare, inclusiv în dosare pentru jafuri.