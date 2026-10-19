O fostă directoare de închisoare dezvăluie ce se întâmplă înaintea unei execuții într-un penitenciar din Texas

„Deținutul, mi s-a explicat, era adus cu o zi înainte de execuție și cazat într-o zonă a închisorii cu celule special destinate acestui scop. Pe același coridor, unde se aflau patru sau cinci celule, exista și celula de execuție. Seara, i se oferea ultima masă, la alegerea sa. I se comanda din oraș absolut orice își dorea” , conchide Rodica Crăescu.