O fostă directoare de închisoare dezvăluie ce se întâmplă înaintea unei execuții într-un penitenciar din Texas

Rodica Crăescu, fost director de penitenciar, a povestit că a vizitat o închisoare din Texas, SUA, unde erau aduși deținuți din alte penitenciare pentru a fi executați. Invitată în emisiunea „Martorii” , aceasta a descris procedura aplicată înaintea execuțiilor, de la cazarea condamnaților în celule speciale până la ultima masă, comandată în funcție de dorințele acestora. Urmăriți emisiunea pe YouTube.
Rodica Crăescu a vizitat un penitenciar din Texas destinat execuțiilor capitale. Condamnații erau transferați din alte închisori ale statului. Aceștia erau aduși cu o zi înainte și cazați lângă celula de execuție.
„Am văzut un astfel de penitenciar în Texas, unde am fost la o conferință timp de o săptămână. Acolo erau aduși deținuți din alte penitenciare din Texas pentru a fi executați”, a povestit fostul director de penitenciar.
În relatarea sa, Rodica Crăescu a precizat că, în seara dinaintea execuției, condamnaților li se oferea posibilitatea de a alege ce doreau să mănânce. Mâncarea era comandată din oraș, în funcție de preferințele acestora.
„Deținutul, mi s-a explicat, era adus cu o zi înainte de execuție și cazat într-o zonă a închisorii cu celule special destinate acestui scop. Pe același coridor, unde se aflau patru sau cinci celule, exista și celula de execuție. Seara, i se oferea ultima masă, la alegerea sa. I se comanda din oraș absolut orice își dorea” , conchide Rodica Crăescu.