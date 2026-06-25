OFF The Record. Invitat: Horia Georgescu, fost președinte al Agenției Naționale de Integritate

Președintele României, Nicușor Dan, s-a supărat pe Agenția Națională de Integritate după ce inspectorii au probat definitiv în Justiție că președintele USR, Dominic Fritz, a încălcat legea.

Ce impact are reacția Președintelui României în raport cu activitatea ANI în societate? Care este rolul Agenției de Integritate? Ce probleme de integritate au avut Președinții României – Klaus Iohannis și Nicușor Dan? Cum au ajuns „liderii” integrității în România, puși sub acuzare de DNA pentru luare de mită? De ce se luptă politicienii cu Justiția doar atunci când deciziile nu le convin și îi vizează pe ei? Cât de influențabili sunt magistrații în raport cu politicienii? Cum este revigorată lupta anticorupție în România? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu Horia Georgescu, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.