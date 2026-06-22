Prima pagină » Emisiuni » Prima interacțiune a regizorului Anghel Damian cu TikTok: „Am stat vreo șase-șapte ore. Am început la prânz și iată că acum ne culcăm…”

Prima interacțiune a regizorului Anghel Damian cu TikTok: „Am stat vreo șase-șapte ore. Am început la prânz și iată că acum ne culcăm…”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un nou episod memorabil al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a fost difuzat sâmbătă, 20 iunie 2026. Pe canalul oficial de YouTube, comunitatea ”Altceva” fanii au urmrit dialog fascinant cu unul dintre cei mai influenți creatori din industria cinematografică și de televiziune din România, regizorul și scenaristul Anghel Damian.

Amprenta sa artistică a dat naștere unor adevărate fenomene media, printre care se numără „Cămătarii”, „Trafic” – o colaborare intensă cu Tudor Chirilă și Dragoș Bucur –, faimosul serial „Clanul” și explozivul proiect „Tătuțu”. Toate acestea au reușit să adune comunități uriașe de fani și să domine topurile de audiență.

Regizorul Anghel Damian și-a exprimat părerea cu privire la platforma TikTok, numind-o „o construcție diabolic de bună”.

„Modifică forma noastră de a spune o poveste, iar cel mai bun exemplu — și aici îți dezvălui puțin din modul de gândire pe care l-am avut la început, cu primul episod din seria „Cămătarii” — sunt primele 15 minute, care sunt ca un TikTok. Și a fost intenționat așa, pentru că am zis: „OK, trăim în epoca TikTok-ului”. Sunt utilizator de TikTok — nu postez, dar o să-ți spun imediat povestea cu prima mea interacțiune cu TikTok-ul, ca să înțelegi ce gândesc eu despre această aplicație.

L-am construit ca pe un TikTok pentru că am zis: „OK, trebuie să te iau de acolo, să te aduc la început pe un tărâm pe care îl recunoști, ca după aceea să-mi pot permite să-ți spun pe larg o poveste, că altfel te pierd foarte ușor”. Lumea astăzi nu mai are răbdare nici un minut și jumătate să stea să se uite la niște oameni care totuși transmit ceva, dacă nu e ca într-un TikTok de 15 secunde în care lucrurile se întâmplă rapid, cu un zgomot, un sunet…

Un spectacol, în același timp, grotesc și sublim al umanității — că despre asta este vorba. Mai degrabă un circ, da, fără animale în arenă. Și aici o să mă întorc la prima mea interacțiune cu TikTok-ul, de mai demult. Când a apărut aplicația, mi-am descărcat-o și am început să dau scroll. Fiind, așa cum ți-am zis, o fire analitică, am încercat să înțeleg algoritmul: „Domnule, cum funcționează?”. Și am stat vreo șase-șapte ore. Nu-ți dai seama cum ajungi efectiv să te îngropi în aplicația aceea, pentru că începe să te învețe destul de rapid. Adică, pe baza microfracțiunilor de secundă în care tu dai mai departe sau rămâi pe un video, algoritmul începe să-și dea seama de lucrurile care te stimulează, ce-ți place și ce nu-ți place.

Și funcționează pe principiul: îți dă două videoclipuri care îți plac așa și așa, ca să vină apoi unul care îți place cu adevărat, după care unul care nu-ți place, ca să fii nevoit să dai scroll și să cauți nevoia de dopamină. Știi, este o construcție diabolic de bună. Am făcut acest exercițiu ca să înțeleg cum funcționează algoritmul, m-am prins eu oarecum de cum se comportă aplicația și m-am trezit pe la ora 23:00. Mi-am zis: „O, s-a făcut 23:00? Am început la prânz și iată că acum ne culcăm”.

Eu am obiceiul să citesc câteva rânduri înainte să adorm — fie că sunt două pagini, fie că sunt 30, în funcție de timp —, ca să-mi liniștesc mintea. Și am deschis o carte, am luat prima frază și reușeam să citesc fiecare cuvânt în parte, înțelegeam cuvintele, dar nu reușeam să leg sensul frazei. Era greu…”, a mărturisit Anghel Damian la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

Urmărește aici podcastul integral

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. O rivală din România a vrut să-i fure antrenorul lui Dinamo! Detalii din Polonia și ce s-a decis cu transferurile
11:53
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. O rivală din România a vrut să-i fure antrenorul lui Dinamo! Detalii din Polonia și ce s-a decis cu transferurile
EMISIUNI Cum arată viața înainte și după pușcărie? Temutul interlop Doru Moldoveanu: „După șase ani te uită toată lumea”
11:30
Cum arată viața înainte și după pușcărie? Temutul interlop Doru Moldoveanu: „După șase ani te uită toată lumea”
ACTUALITATE Luptătorul de kickbox Doru Moldoveanu explică de unde a pornit conflictul cu Romi Neguș: „Eram prieteni”
11:00
Luptătorul de kickbox Doru Moldoveanu explică de unde a pornit conflictul cu Romi Neguș: „Eram prieteni”
EMISIUNI Născut în Arad, unul dintre cei mai temuți interlopi povestește cum a ajuns să primească numele de Doru Moldoveanu: „Numele ăsta ni l-au pus într-un mod mai batjocoritor”
10:30
Născut în Arad, unul dintre cei mai temuți interlopi povestește cum a ajuns să primească numele de Doru Moldoveanu: „Numele ăsta ni l-au pus într-un mod mai batjocoritor”
PODCAST ALTCEVA Regizorul Anghel Damian, despre Theo Rose pe platourile de filmare: „Era extrem de disciplinată”
10:00
Regizorul Anghel Damian, despre Theo Rose pe platourile de filmare: „Era extrem de disciplinată”
PODCAST ALTCEVA Anghel Damian, despre libertatea artistică: „Există niște reguli CNA care te obligă să mergi în anumite direcții”
23:00
Anghel Damian, despre libertatea artistică: „Există niște reguli CNA care te obligă să mergi în anumite direcții”
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Digi24
Anunțul lui George Simion. Ce va face AUR la votul pentru guvernul Veștea
Cancan.ro
Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Ce a urmărit PNL prin organizarea Congresului. „Calculul echipei Bolojan este că va rămâne la guvernare până în toamnă”
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Click
Ce fac Gabriela și Dani Oțil cu vila din Corbeanca după ce s-au mutat la apartament: „Îmi place viața aici! O să o vindem”
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Cancan.ro
Ce face acum mama gemenilor căzuți de la etaj din Ploiești. Au trecut cinci ani de la tragedie
Ce se întâmplă doctore
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
A fost descoperită o nouă specie de rechin „mergător”. Ce poreclă a primit?

Cele mai noi

Trimite acest link pe