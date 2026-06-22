Prima interacțiune a regizorului Anghel Damian cu TikTok: „Am stat vreo șase-șapte ore. Am început la prânz și iată că acum ne culcăm…”

Un nou episod memorabil al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a fost difuzat sâmbătă, 20 iunie 2026. Pe canalul oficial de YouTube, comunitatea ”Altceva” fanii au urmrit dialog fascinant cu unul dintre cei mai influenți creatori din industria cinematografică și de televiziune din România, regizorul și scenaristul Anghel Damian.

Amprenta sa artistică a dat naștere unor adevărate fenomene media, printre care se numără „Cămătarii”, „Trafic” – o colaborare intensă cu Tudor Chirilă și Dragoș Bucur –, faimosul serial „Clanul” și explozivul proiect „Tătuțu”. Toate acestea au reușit să adune comunități uriașe de fani și să domine topurile de audiență.

Regizorul Anghel Damian și-a exprimat părerea cu privire la platforma TikTok, numind-o „o construcție diabolic de bună”.

„Modifică forma noastră de a spune o poveste, iar cel mai bun exemplu — și aici îți dezvălui puțin din modul de gândire pe care l-am avut la început, cu primul episod din seria „Cămătarii” — sunt primele 15 minute, care sunt ca un TikTok. Și a fost intenționat așa, pentru că am zis: „OK, trăim în epoca TikTok-ului”. Sunt utilizator de TikTok — nu postez, dar o să-ți spun imediat povestea cu prima mea interacțiune cu TikTok-ul, ca să înțelegi ce gândesc eu despre această aplicație.

L-am construit ca pe un TikTok pentru că am zis: „OK, trebuie să te iau de acolo, să te aduc la început pe un tărâm pe care îl recunoști, ca după aceea să-mi pot permite să-ți spun pe larg o poveste, că altfel te pierd foarte ușor”. Lumea astăzi nu mai are răbdare nici un minut și jumătate să stea să se uite la niște oameni care totuși transmit ceva, dacă nu e ca într-un TikTok de 15 secunde în care lucrurile se întâmplă rapid, cu un zgomot, un sunet…

Un spectacol, în același timp, grotesc și sublim al umanității — că despre asta este vorba. Mai degrabă un circ, da, fără animale în arenă. Și aici o să mă întorc la prima mea interacțiune cu TikTok-ul, de mai demult. Când a apărut aplicația, mi-am descărcat-o și am început să dau scroll. Fiind, așa cum ți-am zis, o fire analitică, am încercat să înțeleg algoritmul: „Domnule, cum funcționează?”. Și am stat vreo șase-șapte ore. Nu-ți dai seama cum ajungi efectiv să te îngropi în aplicația aceea, pentru că începe să te învețe destul de rapid. Adică, pe baza microfracțiunilor de secundă în care tu dai mai departe sau rămâi pe un video, algoritmul începe să-și dea seama de lucrurile care te stimulează, ce-ți place și ce nu-ți place.

Și funcționează pe principiul: îți dă două videoclipuri care îți plac așa și așa, ca să vină apoi unul care îți place cu adevărat, după care unul care nu-ți place, ca să fii nevoit să dai scroll și să cauți nevoia de dopamină. Știi, este o construcție diabolic de bună. Am făcut acest exercițiu ca să înțeleg cum funcționează algoritmul, m-am prins eu oarecum de cum se comportă aplicația și m-am trezit pe la ora 23:00. Mi-am zis: „O, s-a făcut 23:00? Am început la prânz și iată că acum ne culcăm”.

Eu am obiceiul să citesc câteva rânduri înainte să adorm — fie că sunt două pagini, fie că sunt 30, în funcție de timp —, ca să-mi liniștesc mintea. Și am deschis o carte, am luat prima frază și reușeam să citesc fiecare cuvânt în parte, înțelegeam cuvintele, dar nu reușeam să leg sensul frazei. Era greu…”, a mărturisit Anghel Damian la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

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