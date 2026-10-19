Rodica Crăescu, o româncă ajunsă la conducerea unui penitenciar american de maximă siguranță, a explicat în emisiunea „Martorii” care era rutina unui angajat în cadrul unui penitenciar din SUA și care erau pericolele la care era supus. Urmăriți emisiunea integrală pe YouTube.

Rodica Crăescu a ajuns, într-un mod aproape miraculos, directoarea unui penitenciar american de maximă siguranță. Aceasta făcea o muncă de birou, când a câștigat la loteria vizelor și a emigrat peste SUA.

Românca spune că mediul de lucru era unul imprevizibil și periculos. Cu toate acestea, angajații nu erau înarmați; se putea interveni împotriva deținuților doar folosind forța fizică și spray-ul cu piper. În cazuri speciale, cum ar fi revoltele deținuților, erau chemate echipe speciale înarmate, relatează invitata.