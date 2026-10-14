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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 14 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Silviu Predoiu analizează criza politică, jocurile de putere și posibilele influențe externe

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 14 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Silviu Predoiu analizează criza politică, jocurile de putere și posibilele influențe externe
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Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Silviu Predoiu, general cu patru stele în rezervă și fost prim-adjunct al directorului SIE, analizează criza politică din România și jocurile de putere din spatele ei. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Dosarele lui Călin Georgescu au o bază juridică solidă sau îi consolidează imaginea de victimă politică?

Ce influențe externe există în căderea Guvernului și ce rol ar fi putut avea ambasadoarea SUA din Grecia? De ce nu se ajunge la alegeri anticipate și cine profită de blocajul politic?

Este cordonul sanitar împotriva AUR o strategie legitimă sau o greșeală politică? Unde se poziționează România în jocurile geopolitice și cât de reale sunt avertismentele privind riscul unui război în următoarele luni?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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