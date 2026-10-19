„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 19 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Eugen Teodorovici, detalii despre programul Guvernului Niculescu. Moștenirea lui Bolojan, nota de plată a României

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finanțelor, analizează moștenirea economică a guvernării Bolojan, datoriile statului și tensiunile politice din România. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Noul guvern își începe mandatul sub presiunea disputelor politice. Conflictele din PNL, poziția UDMR și negocierile dintre partide ridică semne de întrebare. Ce miniștrii propuși de Niculescu primesc aviz favorabil?

Europa, cuprinsă de proteste! Scumpirile și costurile tot mai mari i-a scos pe oameni în stradă.