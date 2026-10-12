Temutul bandit Soroiu face dezvăluiri despre pionierii lumii interlope românești din Franța: Prieteniile care au marcat anii ’80 și ’90

Nelu Soroiu, unul dintre cei mai periculoși bandiți români, care a acționat în Europa în anii ’70-’80, a vorbit despre trecutul său infracțional și relația pe care a avut-o cu Bogdan Topcanezu, unul dintre cei mai cunoscuți interlopi români de la începutul anilor ’90. Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, a povestit, în cadrul emisiunii, că nu a cunoscut adevărata identitate a celui alături de care participa la diferite fapte ilegale decât după moartea acestuia. Urmăriți emisiunea pe YouTube.
Nelu Soroiu a vorbit despre relația sa cu Bogdan Topcanezu, la începutul anilor ’90. Deși erau prieteni și participau împreună la activități infracționale, Soroiu a spus că nu îi cunoștea adevăratul trecut. Cei doi s-au apropiat înainte ca acesta să înțeleagă reputația lui Topcanezu. Soroiu a precizat că notorietatea sa era independentă de cea a fostului său apropiat.
Andrei Dumitrescu: „La începutul anilor ’80 și apoi în anii ’90, ați fost unul dintre prietenii apropiați, în Franța, ai lui Bogdan Topcanezu, unul dintre cei mai cunoscuți interlopi români din acea perioadă, încă de dinainte de Revoluție”Nelu Soroiu: „E adevărat. Am știut cine este acest om decât după înmormântarea lui „
Nelu Soroiu, dezvăluiri despre Bogdan Topcanezu: „Am aflat cine a fost abia după înmormântarea lui”
„Țin să-ți spun de la început că am aflat cine a fost acest om abia după înmormântarea lui. Când ne-am cunoscut și ne-am împrietenit, mergeam împreună la fapte ilegale. Nu am crezut niciodată că eram prieten cu un personaj atât de ambițios și puternic” , spune Nelu Soroiu.
În dialogul cu Andrei Dumitrescu, senior editor, Nelu Soroiu a vorbit despre experiențele sale din Occident și din România, dorind ca povestea sa să fie un avertisment pentru tineri. Acesta a subliniat că trecutul său reprezintă un exemplu negativ, din care generațiile tinere pot învăța despre consecințele vieții infracționale.