Temutul bandit Soroiu face dezvăluiri despre pionierii lumii interlope românești din Franța: Prieteniile care au marcat anii ’80 și ’90

„Țin să-ți spun de la început că am aflat cine a fost acest om abia după înmormântarea lui. Când ne-am cunoscut și ne-am împrietenit, mergeam împreună la fapte ilegale. Nu am crezut niciodată că eram prieten cu un personaj atât de ambițios și puternic” , spune Nelu Soroiu.

În dialogul cu Andrei Dumitrescu, senior editor, Nelu Soroiu a vorbit despre experiențele sale din Occident și din România, dorind ca povestea sa să fie un avertisment pentru tineri. Acesta a subliniat că trecutul său reprezintă un exemplu negativ, din care generațiile tinere pot învăța despre consecințele vieții infracționale.