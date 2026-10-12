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Unul dintre cei mai periculoși bandiți români, față în față cu Securitatea

Serdaru Mihaela
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Nelu Soroiu a povestit în emisiunea „Martorii”, realizată de Andrei Dumitrescu pentru Gândul, cum a fost preluat și interogat de Securitate după revenirea în România, în 1987. Acesta susține că un general i-ar fi cerut să aleagă o femeie cu care să stea pe durata șederii în țară. Emisiunea este disponibilă pe YouTube. 

Nelu Soroiu a revenit în România în 1987 pentru a-și vedea mama, deși plecarea sa îl adusese în conflict cu autoritățile comuniste. Acesta susține a intrat în țară cu documente speciale, obținute prin intermediul autorităților americane. La sosirea pe aeroport, ar fi fost abordat de un general venit de la București. Soroiu a precizat s-a căsătorit în anul următor, la Olimp.

„Am venit să-mi văd mama, cu actele acelea de la oameni, pe care ți le-am arătat și le-ai fotografiat. Cu ele m-au lăsat să intru în țară. Înțelegi? Iar aici, pe aeroport, a venit un general de la București. Am revenit în 87 și în 88 am făcut nunta la Olimp, spune Soroiu”

Soroiu susține că, întrebat de ce fugise din România, i-a explicat generalului revenise pentru a-și vedea mama bolnavă. Acesta afirmă generalul i-a amintit era condamnat și își pierduse cetățenia română, iar el a insistat întoarcerea avea motive strict familiale, nu politice.

„Probleme, mama bolnavă”, a relatat Soroiu 

Femeia pe care ar fi trebuit să o aleagă

Nelu Soroiu susține că, după discuția de la aeroport, a fost îndrumat către o vilă din Olimp. Acolo, i s-ar fi cerut aleagă o femeie care să-l însoțească pe durata șederii în România. Potrivit relatării sale, autoritățile i-ar fi interzis fie văzut cu o altă femeie.

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