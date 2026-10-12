Unul dintre cei mai periculoși bandiți români, față în față cu Securitatea

Nelu Soroiu a revenit în România în 1987 pentru a-și vedea mama, deși plecarea sa îl adusese în conflict cu autoritățile comuniste. Acesta susține că a intrat în țară cu documente speciale, obținute prin intermediul autorităților americane. La sosirea pe aeroport, ar fi fost abordat de un general venit de la București. Soroiu a precizat că s-a căsătorit în anul următor, la Olimp.

„Am venit să-mi văd mama, cu actele acelea de la oameni, pe care ți le-am arătat și le-ai fotografiat. Cu ele m-au lăsat să intru în țară. Înțelegi? Iar aici, pe aeroport, a venit un general de la București. Am revenit în 87 și în 88 am făcut nunta la Olimp, spune Soroiu”