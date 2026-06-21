Imagini incredibile pe Transfăgărășan. O mașină s-a prăbușit în prăpastie pentru că șoferul s-a oprit să facă un selfie și a uitat să o blocheze

Imagini incredibile pe Transfăgărășan. Un turist a parcat pe marginea unei prăpăstii pentru un selfie. Din neatenție, a uitat să tragă frâna de mână și nici nu a lăsat mașina în viteză. Gestul său nesăbuit a fost la un pas să provoace o tragedie.

Mașina a luat-o la vale ca un bolovan, s-a rostogolit și era să ajungă din nou pe carosabil, câteva zeci de metri mai jos, unde putea să intre în contact cu alte vehicule. Mașina s-a oprit la mai puțin de doi metri de asfalt.

Din fericire, nu mai erau pasageri în mașină în momentul incidentului.

Nu trebuie să fi un expert în ale volanului, trebuie doar să respecți regulile pe care ți se predau din prima zi la școala de șoferi. Întotdeauna, nu numai în pantă sau pe marginea prăpastiei, în momentul parcării este obligatoriu să tragi frâna de mână. Ca măsură de precuție suplimentară mașina se lasă în viteză. La mașinile automate schimbătorul de viteză rămâne în punctul P.