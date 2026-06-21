Prima pagină » Evenimente » Imagini incredibile pe Transfăgărășan. O mașină s-a prăbușit în prăpastie pentru că șoferul s-a oprit să facă un selfie și a uitat să o blocheze

Imagini incredibile pe Transfăgărășan. O mașină s-a prăbușit în prăpastie pentru că șoferul s-a oprit să facă un selfie și a uitat să o blocheze

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Imagini incredibile pe Transfăgărășan. Un turist a parcat pe marginea unei prăpăstii pentru un selfie. Din neatenție, a uitat să tragă frâna de mână și nici nu a lăsat mașina în viteză. Gestul său nesăbuit a fost la un pas să provoace o tragedie.

Mașina a luat-o la vale ca un bolovan, s-a rostogolit și era să ajungă din nou pe carosabil, câteva zeci de metri mai jos, unde putea să intre în contact cu alte vehicule. Mașina s-a oprit la mai  puțin de doi metri de asfalt.

Din fericire, nu mai erau pasageri în mașină în momentul incidentului.

Nu trebuie să fi un expert în ale volanului, trebuie doar să respecți regulile pe care ți se predau din prima zi la școala de șoferi. Întotdeauna, nu numai în pantă sau pe marginea prăpastiei, în momentul parcării este obligatoriu să tragi frâna de mână. Ca măsură de precuție suplimentară mașina se lasă în viteză. La mașinile automate schimbătorul de viteză rămâne în punctul P.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un alt urs a fost împușcat la Avrig. Jivina a dat iama într-o gospodărie și a mâncat 20 de găini
15:28
Un alt urs a fost împușcat la Avrig. Jivina a dat iama într-o gospodărie și a mâncat 20 de găini
EVENIMENT Accident teribil în județul Botoșani. Un șofer de 82 de ani a fost la un pas să ucidă un motociclist printr-o manevră nesăbuită
12:58, 18 Jun 2026
Accident teribil în județul Botoșani. Un șofer de 82 de ani a fost la un pas să ucidă un motociclist printr-o manevră nesăbuită
EVENIMENT Greu de ucis. Un urs a rănit grav un vânător şi un paznic de vânătoare în Harghita înainte de a fi lichidat
12:10, 18 Jun 2026
Greu de ucis. Un urs a rănit grav un vânător şi un paznic de vânătoare în Harghita înainte de a fi lichidat
EVENIMENT RIP. Stejarul lui Robin Hood a murit la 1200 de ani. Majestuosul arbore a fost strangulat de turiști
09:12, 18 Jun 2026
RIP. Stejarul lui Robin Hood a murit la 1200 de ani. Majestuosul arbore a fost strangulat de turiști
ACCIDENT Un tramvai a deraiat după de a fost a fost lovit de un Tir în București. Circulaţia pe linia 25 este blocată. Nu sunt victime
18:56, 17 Jun 2026
Un tramvai a deraiat după de a fost a fost lovit de un Tir în București. Circulaţia pe linia 25 este blocată. Nu sunt victime
EVENIMENT Un casier ingenios al unei săli de jocuri din București s-a „autotâlhărit”. Din păcate, „victima” a picat pe video
18:44, 17 Jun 2026
Un casier ingenios al unei săli de jocuri din București s-a „autotâlhărit”. Din păcate, „victima” a picat pe video
Mediafax
OFICIAL! Cinci nume din PNL, somate să își dea demisia din partid până luni
Digi24
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați‼️
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Adevarul
Ce s-ar întâmpla dacă Putin nu ar mai conduce Rusia. Răspunsul unui politolog de la Princeton: „Întregul cerc din jurul lui este format din ultranaționaliști”
Mediafax
Pîslaru, primele EXPLICAȚII după intrarea în PNL: „Nu am fost obligat să devin membru”. Ce spune despre o fuziune REPER-PNL
Click
Ce trebuie să știți dacă vedeți în Grecia mașini cu un simbol în formă de pește
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Cancan.ro
AFECȚIUNEA de care suferă Cheloo, de fapt. Artistul și-a provocat o rană la gât și a fugit din Spitalul de Psihiatrie
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Pentru prima dată, lupii au fost filmați vânând zimbri într-o pădure europeană străveche
REACȚIE Un fost vicepreședinte PNL acuză că partidul vrea să se apropie de China să să se îndepărteze de SUA
16:43
Un fost vicepreședinte PNL acuză că partidul vrea să se apropie de China să să se îndepărteze de SUA
FLASH NEWS JD Vance face primele declarații din Elveția. Ce condiții pune vicepreședintele american pentru resetarea relațiilor SUA-Iran
16:35
JD Vance face primele declarații din Elveția. Ce condiții pune vicepreședintele american pentru resetarea relațiilor SUA-Iran
ULTIMA ORĂ Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
16:30
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
REACȚIE Victor Negrescu îi răspunde liderului popularilor europeni, Manfred Weber: E vizibil dezinformat
16:16
Victor Negrescu îi răspunde liderului popularilor europeni, Manfred Weber: E vizibil dezinformat
FLASH NEWS După Congresul PNL urmează mutarea PSD. Ce va decide partidul condus de Grindeanu cu privire la Guvernul Veștea
16:10
După Congresul PNL urmează mutarea PSD. Ce va decide partidul condus de Grindeanu cu privire la Guvernul Veștea
REACȚIE Crin Antonescu, revoltat dupa Congresul “trădătorilor” PNL: Atâta impostură, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată
15:58
Crin Antonescu, revoltat dupa Congresul “trădătorilor” PNL: Atâta impostură, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată

Cele mai noi

Trimite acest link pe