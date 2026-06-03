Prima pagină » Evenimente » Sri Sri Ravi Shankar aduce înțelepciunea echilibrului interior la București: o seară dedicată stăpânirii minții și emoțiilor la Sala Palatului

Sri Sri Ravi Shankar aduce înțelepciunea echilibrului interior la București: o seară dedicată stăpânirii minții și emoțiilor la Sala Palatului

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Într-un oraș al zgomotului și al presiunii constante, maestrul spiritual și umanitar Sri Sri Ravi Shankar vine la București pentru a deschide calea spre liniștea interioară și spre libertatea de a fi tu însuți.

Vezi galeria foto
5 poze

Pe 11 iunie, Sala Palatului găzduiește prima vizită în România a lui Sri Sri Ravi Shankar, maestru spiritual și umanitar de renume global.

Nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace, maestrul umanitar aduce la București tehnici validate științific pentru controlul stresului și al emoțiilor.

Într-un mediu dominat de presiune și de griji pentru viitor, evenimentul este conceput ca o oportunitate de redobândire a echilibrului interior.

Sri Sri Ravi Shankar: Fericirea este însăși natura ta și ea se află în Momentul Prezent

Participarea publicului are și o componentă caritabilă profundă, deoarece toate fondurile strânse în urma vânzării biletelor vor fi direcționate către proiectele educaționale și umanitare pe care Fundația Art of Living le desfășoară în sprijinul comunităților vulnerabile din întreaga lume.

Sub titlul „Cum să-ți stăpânești mintea și emoțiile”, evenimentul nu va fi o simplă prelegere teoretică, ci o experiență colectivă intensă.

Publicul din sală va avea ocazia să participe la un dialog direct cu maestrul spiritual prin intermediul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri în timp real.

Un moment central al serii va fi meditația ghidată live, o practică concepută special pentru a aduce o relaxare profundă a sistemului nervos.

Dincolo de exercițiul practic, participanții vor descoperi o lecție valoroasă despre timp.

Învățăturile serii vor arăta cum putem înceta să ne mai trăim viața blocați în regretele trecutului sau în anxietatea viitorului, pentru a lăsa viața să curgă natural în momentul prezent, singurul loc unde se află adevărata fericire.

Efectele benefice ale meditației demonstrate de știință

Tehnica principală prezentată în cadrul acestor programe este SKY Breath Meditation, o metodă care folosește ritmuri specifice de respirație pentru a elimina tensiunea acumulată.

Pe plan psihic, cercetările indică o reducere masivă a stresului și a anxietății, tradusă printr-o scădere cu până la 57% a cortisolului, hormonul stresului, chiar din primele două săptămâni de practică.

De asemenea, metoda aduce o claritate mentală sporită. Un studiu al Universității Stanford evidențiază o îmbunătățire cu 72% a focusului și a atenției după doar o lună.

Pe plan fizic, tehnica îmbunătățește considerabil somnul profund, fortifică sistemul imunitar prin creșterea de patru ori a antioxidanților naturali și determină o optimizare la nivel celular.

O viață dedicată păcii și serviciului social

Toate aceste instrumente fac parte dintr-o misiune globală începută în anul 1981 într-un mic sat din India, în urma unei perioade de tăcere și reflecție profundă.

Prin Fundația Art of Living, maestrul spiritual a format o comunitate internațională care a atins viețile a peste 800 de milioane de oameni din 180 de țări, pe baza principiului că o societate fără violență are nevoie de o minte fără stres.

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Sinucidere în beci. Un afacerist din Craiova s-a împușcat cu arma de vânătoare
14:44
Sinucidere în beci. Un afacerist din Craiova s-a împușcat cu arma de vânătoare
SCANDAL În plină criză a relațiilor România-Rusia, Armata Română e decapitată. Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub învinuire într-un dosar DNA. Este suspect de trafic de influență și abuz în serviciu
09:51, 02 Jun 2026
În plină criză a relațiilor România-Rusia, Armata Română e decapitată. Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub învinuire într-un dosar DNA. Este suspect de trafic de influență și abuz în serviciu
EVENIMENT Un polițist a fost înjughiat mortal de propriul fiu. Crima s-a petrecut chiar în centrul orașului Piatra Neamț
08:20, 02 Jun 2026
Un polițist a fost înjughiat mortal de propriul fiu. Crima s-a petrecut chiar în centrul orașului Piatra Neamț
VIDEO Prima traversare cu mașina a Tunelului Robești de pe Autostrada A1
19:46, 26 May 2026
Prima traversare cu mașina a Tunelului Robești de pe Autostrada A1
EVENIMENT Un tren de călători a spulberat un autoturism pe trecerea de cale ferată din Oradea. Pasagerii n-au avut nici o șansă
22:05, 24 May 2026
Un tren de călători a spulberat un autoturism pe trecerea de cale ferată din Oradea. Pasagerii n-au avut nici o șansă
VIDEO Doi turiști din București au supraviețuit după ce au căzut 100 m în Brâna Mare a Caraimanului. Misiune spectaculoasă de recuperare a Salvamont Prahova
16:28, 24 May 2026
Doi turiști din București au supraviețuit după ce au căzut 100 m în Brâna Mare a Caraimanului. Misiune spectaculoasă de recuperare a Salvamont Prahova
Mediafax
Fritz, reacție după numirile de la ICR: O colaboratoare a lui Adrian Năstase și un colaborator al lui Călin Georgescu
Digi24
VIDEO. Un urs a rănit patru oameni: unul dintre atacuri a fost filmat de camerele de supraveghere ale unei fabrici
Cancan.ro
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Adevarul
Presa maghiară anunță un posibil blackout în România. Cât de real este pericolul și ce capcană ascunde iarna viitoare
Mediafax
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Click
Moment emoționant în podcastul Gabrielei Cristea. Ce au spus fetele sale despre ea: „Mami e cam panicoasă așa, nu?”
Digi24
Miliardarii Rusiei se tem că își pot pierde imperiile: Vladimir Putin accelerează confiscările de active
Cancan.ro
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul! 😢 💔
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Descopera.ro
Schimbările climatice ar putea accelera rezistența la antibiotice

Cele mai noi

Trimite acest link pe