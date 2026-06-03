Sri Sri Ravi Shankar aduce înțelepciunea echilibrului interior la București: o seară dedicată stăpânirii minții și emoțiilor la Sala Palatului

Într-un oraș al zgomotului și al presiunii constante, maestrul spiritual și umanitar Sri Sri Ravi Shankar vine la București pentru a deschide calea spre liniștea interioară și spre libertatea de a fi tu însuți.

Pe 11 iunie, Sala Palatului găzduiește prima vizită în România a lui Sri Sri Ravi Shankar, maestru spiritual și umanitar de renume global.

Nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace, maestrul umanitar aduce la București tehnici validate științific pentru controlul stresului și al emoțiilor.

Într-un mediu dominat de presiune și de griji pentru viitor, evenimentul este conceput ca o oportunitate de redobândire a echilibrului interior.

Sri Sri Ravi Shankar: Fericirea este însăși natura ta și ea se află în Momentul Prezent

Participarea publicului are și o componentă caritabilă profundă, deoarece toate fondurile strânse în urma vânzării biletelor vor fi direcționate către proiectele educaționale și umanitare pe care Fundația Art of Living le desfășoară în sprijinul comunităților vulnerabile din întreaga lume.

Sub titlul „Cum să-ți stăpânești mintea și emoțiile”, evenimentul nu va fi o simplă prelegere teoretică, ci o experiență colectivă intensă.

Publicul din sală va avea ocazia să participe la un dialog direct cu maestrul spiritual prin intermediul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri în timp real.

Un moment central al serii va fi meditația ghidată live, o practică concepută special pentru a aduce o relaxare profundă a sistemului nervos.

Dincolo de exercițiul practic, participanții vor descoperi o lecție valoroasă despre timp.

Învățăturile serii vor arăta cum putem înceta să ne mai trăim viața blocați în regretele trecutului sau în anxietatea viitorului, pentru a lăsa viața să curgă natural în momentul prezent, singurul loc unde se află adevărata fericire.

Efectele benefice ale meditației demonstrate de știință

Tehnica principală prezentată în cadrul acestor programe este SKY Breath Meditation, o metodă care folosește ritmuri specifice de respirație pentru a elimina tensiunea acumulată.

Pe plan psihic, cercetările indică o reducere masivă a stresului și a anxietății, tradusă printr-o scădere cu până la 57% a cortisolului, hormonul stresului, chiar din primele două săptămâni de practică.

De asemenea, metoda aduce o claritate mentală sporită. Un studiu al Universității Stanford evidențiază o îmbunătățire cu 72% a focusului și a atenției după doar o lună.

Pe plan fizic, tehnica îmbunătățește considerabil somnul profund, fortifică sistemul imunitar prin creșterea de patru ori a antioxidanților naturali și determină o optimizare la nivel celular.

O viață dedicată păcii și serviciului social

Toate aceste instrumente fac parte dintr-o misiune globală începută în anul 1981 într-un mic sat din India, în urma unei perioade de tăcere și reflecție profundă.