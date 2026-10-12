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Andrew Garfield, despre rolul în filmul „Artificial”: „A fost o combinație de teamă și dorința de a înțelege oamenii care ne duc spre o nouă epocă”

Andrew Garfield, despre rolul în filmul „Artificial”: „A fost o combinație de teamă și dorința de a înțelege oamenii care ne duc spre o nouă epocă”
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Andrew Garfield,  actorul american în vârstă de 43 de ani care s-a făcut cunoscut după prestația sa actoricească în filmele „The Social Network” și „Hacksaw Ridge”,  revine într-un nou film biografic. La premiera de duminică a noului film, care a avut loc la Festivalul de Film de la Londra, actorul și-a împărtășit  teama și curiozitatea  privind evoluția inteligenței artificiale.

Filmul despre Sam Altman, directorul companiei OpenAI, este egizat de Luca Guadagnino și intitulat „Artificial”.

Garfield îl interpretează pe CEO-ul OpenAI, Sam Altman, într-o poveste care se întinde pe parcursul a două decenii și relatează ascensiunea companiei de inteligență artificială care a creat chatbotul ChatGPT.

„Cred că motivul pentru care am fost atras de acest proiect a fost pur și simplu o combinație de curiozitate și teamă, precum și dorința sinceră de a înțelege cât mai profund oamenii care ne conduc spre această nouă epocă”, a declarat Garfield, potrivit Reuters.

„Este nevoie de curaj, imaginație și reziliență din partea celor aflați la conducerea acestor companii; trebuie să aibă capacitatea de a face față unui val uriaș de critici și a atenției publice extrem de minuțioase asupra lor ca indivizi. Iar acest lucru este important, pentru că trebuie să știm cine deține puterea și cine ne construiește noua lume”, a spus el

Garfield, care a jucat și în filmul din 2010 „The Social Network”, în rolul lui Eduardo Saverin, un investitor care a contribuit la crearea Facebook, nu a luat legătura cu Altman și nici nu s-a întâlnit cu acesta în timpul pregătirii pentru rol.

„Nu-l cunosc pe Sam, dar simt o mare compasiune pentru o persoană de vârsta mea – sau aproape de vârsta mea – despre care se face un film”, a spus Garfield.

„Nu este vorba despre el însuși, ci despre o viziune asupra acestei povești și a rolului pe care el îl joacă în ea.”

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, Altman a declarat că nu se așteaptă la o „reprezentare fidelă a realității”.

Cu un scenariu semnat de Simon Rich – scenarist premiat cu Emmy pentru emisiunea „Saturday Night Live” –, filmul „Artificial” îi are în distribuție pe actorul rus Yura Borisov (nominalizat la Oscar) în rolul cofondatorului și fostului director științific al OpenAI, Ilya Sutskever – care a părăsit compania după implicarea sa în scurta înlăturare a lui Altman de la conducere.

Din distribuție mai fac parte Ike Barinholtz, în rolul CEO-ului Tesla, Elon Musk, și Monica Barbaro, care o interpretează pe Mira Murati, fostul director tehnologic al OpenAI. Filmul a fost realizat în 2025 și apare într-un context marcat de tensiunile generate de incidente recente la OpenAI și Anthropic, care au alimentat temerile că sistemele de inteligență artificială ar putea scăpa de sub controlul uman.

Andrew Garfield a jucat recent și în rolul unui plugar care se răzvrătește împotriva taxelor și participă la Răscoal Țărănească de la 1381 împotriva regelui Richard al II-lea al Angliei.

„The Uprising” s-a lansat pe 10 septembrie 2026 în SUA și pe 9 octombrie în Regatul Unit. Deși a fost lăudat pentru performanța actoricească și relevanța socială de actualitate, a fost criticat din cauza tonului și esteticii și pentru că s-a inspirat prea mult după legenda lui Robin Hood.

Filmul „The Uprising”, cu un buget de 20 de milioane de dolari, a obținut încasări de numai 8,2 milioane până acum.

„Artificial” a avut un buget de 40 de milioane de dolari și va avea premiera în cinematografele din SUA abia din 25 decembrie 2026. Lansarea în Regatul Unit este programată pentru 22 ianuarie 2027.

Sursa Foto: Hepta

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