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Filmul comparat cu „Lista lui Schindler” de care nu a auzit multă lume. Anthony Hopkins face un rol memorabil

Silviu Bănilă
Filmul comparat cu „Lista lui Schindler” de care nu a auzit multă lume. Anthony Hopkins face un rol memorabil
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Filmul comparat cu „Lista lui Schindler” de care nu a auzit multă lume. Anthony Hopkins face un rol memorabil în această dramă.

Drama de război difuzată pe BBC iPlayer a avut un impact profund asupra cinefililor, care au comparat-o cu „Lista lui Schindler” (1993).

Filmul din 2023 are în distribuție numeroși actori britanici de excepție. „One Life” este biografia regizată de James Hawes, care îl evocă pe filantropul englez Nicholas Winton.

Acesta a salvat 669 de copii evrei în timpul ocupației naziste a Cehoslovaciei, între anii 1938-1939, chiar înainte de izbucnirea violentă a celui de-al Doilea Război Mondial, scrie express.co.uk.

În acest film memorabil, Winton, ajuns la vârsta de 79 de ani, reflectă asupra poveștii sale, alternând cu „versiunea” lui din tinerețe, pe vremea când avea 29 de ani.

De-a lungul narațiunii, asistăm la schimbări între Winton, în vârstă de 79 de ani, care reflectă asupra istoriei sale extraordinare, și încarnarea sa mai tânără, la 29 de ani.

Bătrânul Winton este întruchipat de legendarul Anthony Hopkins, în timp ce Johnny Flynn joacă rolul versiunii tinere a lui Winton, care, în anii 1930, s-a luptat pentru a salva sute de copii nevinovați.

Actori stelari: „Lista lui Schindler!”

Distribuția stelară este completată de Helena Bonham Carter, Jonathan Pryce și Lena Olin.

Pe Rotten Tomatoes, filmul are un rating de 91%.

„Cu toții cunoaștem „Lista lui Schindler” și cu siguranță am citit despre multe alte persoane minunate care au salvat oameni din zone de război, dar cine a auzit vreodată de Nicholas Winton?”, scrie cineva.

„O poveste adevărată foarte emoționantă, realizată perfect, cu contribuția fabuloasă a lui Anthony Hopkins”, laudă altcineva filmul biografic.

Drama se construiește spre un final emoționant, în care Winton, în vârstă de 79 de ani, se revede cu copiii pe care i-a salvat în urmă cu zeci de ani, o întâlnire care a avut loc în viața reală.

Filantropul a murit în 2015, la vârsta de 106 ani.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Capturi YouTube / „Lista lui Schindler” / „One Life”

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