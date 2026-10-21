Prima pagină » Economic » Adrian Câciu, fostul ministru al Investițiilor, avertizează asupra dezastrului economic lăsat în urmă de Bolojan: „Gaură de 37 miliarde, validată de Eurostat”

Adrian Câciu, fostul ministru al Investițiilor, avertizează asupra dezastrului economic lăsat în urmă de Bolojan: „Gaură de 37 miliarde, validată de Eurostat”

Ruxandra Radulescu
Adrian Câciu, fostul ministru al Investițiilor, avertizează asupra dezastrului economic lăsat în urmă de Bolojan:
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Adrian Câciu, fost ministru al Investițiilor și al Proiectelor Europene, prezintă raportul Eurostat care arată situația economică îngrijorătoare în care se află, în prezent, România, ca urmare a măsurilor impuse de guvernul demis Bolojan. De asemenea, Câciu atrage atenția că, potrivit Eurostat, România a înregistrat o gaură la bugetul de stat în valoare de 37 de miliarde de euro în primul semestru din 2026.

„GAURĂ DE 37 MILIARDE LEI DOAR ÎN PRIMUL SEMESTRU 2026!!!”, scrie Adrian Câciu, într-o postare pe Facebook.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„SĂ REȚINEM: LA 6 LUNI ROMÂNIA AVEA UN DEFICIT CU 1,8 PUNCTE PROCENTUALE MAI MARE DECÂT CEL PE CARE ÎL PUBLICA!
Adică plus 37 miliarde lei la deficit!
Diferență e simplă: ESA îți ia în calcul și ce trebuia să plătești. Cashul e doar pe ce ai plătit.
Cam asta e gaura. Prima gaură validată de Eurostat!”, spune fostul ministru.

„DEFICITUL LĂSAT DE BOLOJAN POATE SĂRI DE 7%”

Acesta explică cum, potrivit aceluiași raport Eurostat, deficitul României, în primele două trimestre ale anului 2026, au trecut lejer de 7% și a ajuns chiar la 7,8% în al doilea trimestru. Fostul ministru al Investițiilor preconizează că, ținând cont de aceste date, și deficitul pe trimestrul trei ar urma să depășească 7%.

„ATENȚIE: DEFICITUL LĂSAT DE BOLOJAN POATE SĂRI DE 7%”, spune Câciu.

„Eurostat indică pentru România:

  • – Trimestrul I 2026: deficit de 7,4% din PIB-ul trimestrial.
  • – Trimestrul II 2026: deficit de 7,8% din PIB-ul trimestrial”, mai menționează Câciu.

„Pe baza acestor date, o estimare simplificată conduce la un DEFICIT ESA cumulat în primul semestru de aproximativ 3,8% din PIB-ul anual estimat. 3,8%!!!”, mai adaugă acesta.

Adrian Câciu îi cere socoteală lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor

Adrian Câciu, fostul ministru al Investițiilor, îi cere socoteală lui Alexandru Nazare, ministru al Finanțelor, pentru modul în care a gestionat situația economică sub guvernarea Bolojan și îi solicită să prezinte un raport clar, în acest sens. Fostul ministru al Investițiilor subliniază că procesul de consolidare fiscală trebuie să se bazeze pe date concrete și reale.

„Și aici apare întrebarea:

Cum explică Ministerul Finanțelor diferența dintre deficitul cash de aproximativ 2% din PIB și deficitul ESA semestrial estimat la 3,8%?

Sunt două metodologii diferite, dar care trebuie reconciliate.

Ministerul Finanțelor trebuie să prezinte public reconcilierea cash–ESA, inclusiv valoarea obligațiilor înregistrate și încă neplătite.

Pentru că o factură neplătită nu înseamnă o cheltuială care a dispărut.

Iar consolidarea fiscală trebuie măsurată prin rezultatele economice reale, nu doar prin momentul în care statul decide să facă plățile”, mai spune Câciu.

„România înregistrează cel mare deficit trimestrial ajustat sezonier”

Datele sezoniere ale Eurostat, din luna iunie, arată că România a înregistrat cel mai mare deficit ajustat sezonier din Uniunea Europeană, în trimestrul II, cu 9,2% din PIB, comparativ cu restul zonei UE, unde deficitul a fost de numai 3,5%.

„Eurostat a publicat astăzi, 21 octombrie, datele privind deficitul guvernamental din trimestrul II 2026(ESA).

Cifrele oficiale, ajustate sezonier, arată astfel:

🇷🇴 România: 9,2% din PIB la iunie 2026
🇪🇺 Uniunea Europeană: 3,5% din PIB la iunie 2026
🇪🇺 Zona euro: 3,3% din PIB la iunie 2026”, arată Câciu în postarea de pe Facebook.

„România înregistrează CEL MAI MARE DEFICIT trimestrial ajustat sezonier dintre statele membre pentru care Eurostat publică date”, subliniază fostul ministru.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Financial Times: Pariul de 3,6 trilioane de dolari al lui Elon Musk pentru a fuziona Tesla cu SpaceX. Cel mai bogat om al planetei încearcă să realizeze cea mai îndrăzneață mișcare din istoria afacerilor
20:21
Financial Times: Pariul de 3,6 trilioane de dolari al lui Elon Musk pentru a fuziona Tesla cu SpaceX. Cel mai bogat om al planetei încearcă să realizeze cea mai îndrăzneață mișcare din istoria afacerilor
FLASH NEWS TVR vrea 100 de mașini în leasing, de peste 12 milioane de lei. Achiziția depinde de aprobarea Guvernului
16:20
TVR vrea 100 de mașini în leasing, de peste 12 milioane de lei. Achiziția depinde de aprobarea Guvernului
FLASH NEWS Mesajul de „adio” al lui Ilie Bolojan, în prima zi după ce Luca Niculescu i-a luat locul la conducerea Guvernului: „Mandatul s-a încheiat, responsabilitatea nu”
09:07
Mesajul de „adio” al lui Ilie Bolojan, în prima zi după ce Luca Niculescu i-a luat locul la conducerea Guvernului: „Mandatul s-a încheiat, responsabilitatea nu”
CONTROVERSĂ Moștenirea lui Ilie Bolojan pentru Luca Niculescu. Premierul demis se laudă că îi predă noului prim-ministru o economie „redresată corect”: cel mai mare deficit și cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, datorie de 60% din PIB și economia în recesiune
08:00
Moștenirea lui Ilie Bolojan pentru Luca Niculescu. Premierul demis se laudă că îi predă noului prim-ministru o economie „redresată corect”: cel mai mare deficit și cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, datorie de 60% din PIB și economia în recesiune
FINANCIAR ING Bank, obligată de un tribunal să ofere în continuare servicii bancare gigantului rus din energie Gazprom. Decizia de la Amsterdam, valabilă până când rușii își deschid cont la o altă bancă din Europa
18:53
ING Bank, obligată de un tribunal să ofere în continuare servicii bancare gigantului rus din energie Gazprom. Decizia de la Amsterdam, valabilă până când rușii își deschid cont la o altă bancă din Europa
Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr uriaș de voturi, 280 „pentru” și 58 „împotrivă”
16:25, 20 Oct 2026
Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr uriaș de voturi, 280 „pentru” și 58 „împotrivă”
Mediafax
Scandalul capului de porc din Tunari ia o turnură neașteptată! Un consilier AUR recunoaște tot
Digi24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Cancan.ro
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Prosport.ro
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
Adevarul
Un lider liberal nu exclude o colaborare a PNL cu AUR în opoziție. Acesta admite că unii liberali ar putea trece la PSD
Mediafax
Cutremur la Prefectura Capitalei! Șeful instituției demisionează după numirea lui Marian Neacșu
Click
Gina Matache, mama Deliei, se confruntă cu probleme de sănătate! Ce a pățit artista: „Nu aș dori nimănui”
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Cancan.ro
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Merită 11.500 de euro un Renault Clio hibrid din 2023? Puncte forte și compromisuri
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Astronomii ar fi detectat semnale de la prima coliziune cunoscută de stele neutronice din galaxia noastră
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu, neîncrezător în Guvernul Niculescu: „Nu are majoritate, are doar 150 de voturi în Parlament”
20:37
Dan Dungaciu, neîncrezător în Guvernul Niculescu: „Nu are majoritate, are doar 150 de voturi în Parlament”
CONTROVERSĂ Italia suspectează că Rusia a pus paie pe foc la protestele violente din Milano. Guvernul lui Meloni a lansat o anchetă oficială
20:24
Italia suspectează că Rusia a pus paie pe foc la protestele violente din Milano. Guvernul lui Meloni a lansat o anchetă oficială
ULTIMA ORĂ A 23-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii cer eliberarea fostului prezidențiabil și scandează „Jos dictatura!”
20:15
A 23-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii cer eliberarea fostului prezidențiabil și scandează „Jos dictatura!”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu deplânge soarta României, irelevanța ei în Marea Neagră și remarcă o ruptură față de partenerii noștri strategici
20:10
Dan Dungaciu deplânge soarta României, irelevanța ei în Marea Neagră și remarcă o ruptură față de partenerii noștri strategici
CONTROVERSĂ Situație bizară pe pagina de Faceboook a fostului premier Ilie Bolojan. Ultimele 4 postări au exact 10 mii de reacții, după ce a avut postări și cu peste 100 de mii de „like-uri”
19:54
Situație bizară pe pagina de Faceboook a fostului premier Ilie Bolojan. Ultimele 4 postări au exact 10 mii de reacții, după ce a avut postări și cu peste 100 de mii de „like-uri”
ULTIMA ORĂ Cutremur, miercuri seara, în România. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
19:44
Cutremur, miercuri seara, în România. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Cele mai noi

Trimite acest link pe