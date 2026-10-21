Adrian Câciu, fostul ministru al Investițiilor, avertizează asupra dezastrului economic lăsat în urmă de Bolojan: „Gaură de 37 miliarde, validată de Eurostat”

Adrian Câciu, fost ministru al Investițiilor și al Proiectelor Europene, prezintă raportul Eurostat care arată situația economică îngrijorătoare în care se află, în prezent, România, ca urmare a măsurilor impuse de guvernul demis Bolojan. De asemenea, Câciu atrage atenția că, potrivit Eurostat, România a înregistrat o gaură la bugetul de stat în valoare de 37 de miliarde de euro în primul semestru din 2026.

„GAURĂ DE 37 MILIARDE LEI DOAR ÎN PRIMUL SEMESTRU 2026!!!”, scrie Adrian Câciu, într-o postare pe Facebook.

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„SĂ REȚINEM: LA 6 LUNI ROMÂNIA AVEA UN DEFICIT CU 1,8 PUNCTE PROCENTUALE MAI MARE DECÂT CEL PE CARE ÎL PUBLICA!

Adică plus 37 miliarde lei la deficit!

Diferență e simplă: ESA îți ia în calcul și ce trebuia să plătești. Cashul e doar pe ce ai plătit.

Cam asta e gaura. Prima gaură validată de Eurostat!”, spune fostul ministru.

„DEFICITUL LĂSAT DE BOLOJAN POATE SĂRI DE 7%”

Acesta explică cum, potrivit aceluiași raport Eurostat, deficitul României, în primele două trimestre ale anului 2026, au trecut lejer de 7% și a ajuns chiar la 7,8% în al doilea trimestru. Fostul ministru al Investițiilor preconizează că, ținând cont de aceste date, și deficitul pe trimestrul trei ar urma să depășească 7%.

„ATENȚIE: DEFICITUL LĂSAT DE BOLOJAN POATE SĂRI DE 7%”, spune Câciu. „Eurostat indică pentru România:

– Trimestrul I 2026: deficit de 7,4% din PIB-ul trimestrial.

– Trimestrul II 2026: deficit de 7,8% din PIB-ul trimestrial”, mai menționează Câciu.

„Pe baza acestor date, o estimare simplificată conduce la un DEFICIT ESA cumulat în primul semestru de aproximativ 3,8% din PIB-ul anual estimat. 3,8%!!!”, mai adaugă acesta.

Adrian Câciu îi cere socoteală lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor

Adrian Câciu, fostul ministru al Investițiilor, îi cere socoteală lui Alexandru Nazare, ministru al Finanțelor, pentru modul în care a gestionat situația economică sub guvernarea Bolojan și îi solicită să prezinte un raport clar, în acest sens. Fostul ministru al Investițiilor subliniază că procesul de consolidare fiscală trebuie să se bazeze pe date concrete și reale.

„Și aici apare întrebarea: Cum explică Ministerul Finanțelor diferența dintre deficitul cash de aproximativ 2% din PIB și deficitul ESA semestrial estimat la 3,8%? Sunt două metodologii diferite, dar care trebuie reconciliate. Ministerul Finanțelor trebuie să prezinte public reconcilierea cash–ESA, inclusiv valoarea obligațiilor înregistrate și încă neplătite. Pentru că o factură neplătită nu înseamnă o cheltuială care a dispărut. Iar consolidarea fiscală trebuie măsurată prin rezultatele economice reale, nu doar prin momentul în care statul decide să facă plățile”, mai spune Câciu.

„România înregistrează cel mare deficit trimestrial ajustat sezonier”

Datele sezoniere ale Eurostat, din luna iunie, arată că România a înregistrat cel mai mare deficit ajustat sezonier din Uniunea Europeană, în trimestrul II, cu 9,2% din PIB, comparativ cu restul zonei UE, unde deficitul a fost de numai 3,5%.