Prima pagină » Economic » Apare cel mai mare Lidl din România. În ce zonă din București se află și când se deschide

Apare cel mai mare Lidl din România. În ce zonă din București se află și când se deschide

Apare cel mai mare Lidl din România. În ce zonă din București se află și când se deschide
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Retailerul german Lidl a ridicat cel mai mare supermarket al său din România, în zona Obor, din București, potrivit Profit.ro.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Magazinul Lidl din zona Obor face parte din ansamblul rezidențial SkyLight Residence. Lucrările sunt foarte aproape de final, iar magazinul urmează să fie deschis până la sfârșitul anului.

De altfel, încă de anul trecut, InteRo anunța deschiderea unui magazin flagship al unui important retailer în cadrul SkyLight Residence, cel mai mare magazin al său din România.

Anterior, compania a transmis că „Lidl România mai operează un magazin de dimensiuni comparabile cu cel din Obor, în Timișoara, pe Strada Simion Bărnuțiu, Nr. 28, unitate inaugurată în decembrie 2017. Proiectul din București va avea însă o suprafață mai mare, reflectând specificul amplasării și rolul său în rețeaua noastră de magazine”, potrivit sursei citate.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Scumpirea energiei redeschide disputa privind costurile tranziției verzi. UE amână regulile pentru importuri
20:33
Scumpirea energiei redeschide disputa privind costurile tranziției verzi. UE amână regulile pentru importuri
Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele
19:45
Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele
ACTUALITATE Negocieri cruciale pentru bugetul UE 2028-2034 la Bruxelles: „Este și bătălia pentru banii României”. Sunt în joc fondurile de coeziune și banii pentru agricultură
17:55
Negocieri cruciale pentru bugetul UE 2028-2034 la Bruxelles: „Este și bătălia pentru banii României”. Sunt în joc fondurile de coeziune și banii pentru agricultură
Cum poate transforma capitalul românesc resursele din Mărginimea Sibiului în securitate economică. Detaliile proiectului care ar asigura magneziu românesc pentru industriile viitorului
15:21
Cum poate transforma capitalul românesc resursele din Mărginimea Sibiului în securitate economică. Detaliile proiectului care ar asigura magneziu românesc pentru industriile viitorului
TENSIUNI Bătălia pentru banii Europei: Liderii UE dezbat bugetul pentru 2028-2034 pe fondul creșterii amenințării ruse și agravării crizei energetice
11:10
Bătălia pentru banii Europei: Liderii UE dezbat bugetul pentru 2028-2034 pe fondul creșterii amenințării ruse și agravării crizei energetice
JUSTIȚIE Opt state americane dau în judecată OpenAI: „ChatGPT pune viețile copiilor în pericol”
09:51
Opt state americane dau în judecată OpenAI: „ChatGPT pune viețile copiilor în pericol”
Mediafax
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Click
Irina Rimes rupe tăcerea înainte de plecarea de la Vocea României. Ce relație are, de fapt, cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. „O să-mi lipsească și nu o să-mi lipsească”
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Ce se întâmplă doctore
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Hackerii au atacat frigiderele a sute de supermarketuri din Franța și nici măcar nu a fost foarte complicat
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
INEDIT Elon Musk a dezvăluit întregii lumi prima mașină zburătoare Tesla la o cascadorie auto. Într-o secundă, s-a propulsat peste alte mașini parcate
08:34
Elon Musk a dezvăluit întregii lumi prima mașină zburătoare Tesla la o cascadorie auto. Într-o secundă, s-a propulsat peste alte mașini parcate
EXCLUSIV Un lider politic acuză că Armata Română a fost slab reprezentată în negocierile pentru achizițiile militare. „Bolojan să-și asume responsabilitatea”
08:30
Un lider politic acuză că Armata Română a fost slab reprezentată în negocierile pentru achizițiile militare. „Bolojan să-și asume responsabilitatea”
RĂZBOI Rebelii houthi au lovit cu rachetele palatul prezidențial din Yemen. Bilanțul atacului: cinci morți și 16 răniți
08:18
Rebelii houthi au lovit cu rachetele palatul prezidențial din Yemen. Bilanțul atacului: cinci morți și 16 răniți
NEWS ALERT Paolo Zampolli, emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, a fost demis
08:10
Paolo Zampolli, emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, a fost demis
EXCLUSIV Robert Negoiță vede noul guvern ca pe o orchestră care nu are dirijor. Pe Nicușor Dan l-a pus la pian. PNL urmează să „intre pe partitură”
08:00
Robert Negoiță vede noul guvern ca pe o orchestră care nu are dirijor. Pe Nicușor Dan l-a pus la pian. PNL urmează să „intre pe partitură”
TENSIUNI Președintele argentinian, îndemnat de consilierul său să recupereze Insulele Falkland după ce a acuzat Regatul Unit că a devenit o „colonie islamică”
07:59
Președintele argentinian, îndemnat de consilierul său să recupereze Insulele Falkland după ce a acuzat Regatul Unit că a devenit o „colonie islamică”

Cele mai noi

Trimite acest link pe