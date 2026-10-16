Apare cel mai mare Lidl din România. În ce zonă din București se află și când se deschide

Retailerul german Lidl a ridicat cel mai mare supermarket al său din România, în zona Obor, din București, potrivit Profit.ro.

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Magazinul Lidl din zona Obor face parte din ansamblul rezidențial SkyLight Residence. Lucrările sunt foarte aproape de final, iar magazinul urmează să fie deschis până la sfârșitul anului.

De altfel, încă de anul trecut, InteRo anunța deschiderea unui magazin flagship al unui important retailer în cadrul SkyLight Residence, cel mai mare magazin al său din România.

Anterior, compania a transmis că „Lidl România mai operează un magazin de dimensiuni comparabile cu cel din Obor, în Timișoara, pe Strada Simion Bărnuțiu, Nr. 28, unitate inaugurată în decembrie 2017. Proiectul din București va avea însă o suprafață mai mare, reflectând specificul amplasării și rolul său în rețeaua noastră de magazine”, potrivit sursei citate.