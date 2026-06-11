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Aurul se prăbușește în ciuda inflației. Cel mai „sigur” refugiu din istorie a atins minimul anului

Aurul se prăbușește în ciuda inflației. Cel mai „sigur” refugiu din istorie a atins minimul anului
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Prețul aurului a coborât joi la cel mai redus nivel din acest an, deși inflația continuă să crească, în timp ce tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate. Evoluția pare contradictorie deoarece aurul este considerat în mod tradițional o protecție împotriva scumpirilor și a incertitudinilor economice, dar în această perioadă, metalul prețios a fost unul dintre cele mai slabe active din întreaga lume.

Pe piața futures contractele cu scadență în august au coborât joi la 4.046,20 dolari pe uncie, cel mai redus nivel din noiembrie anul trecut. În numai o săptămână, aurul a pierdut 6,3% din valoare și se îndreaptă spre cea mai slabă performanță săptămânală din ultimele luni.

Politica Fed pune presiune pe aur

Conform CNBC, explicația principală a scăderii este legată de politica monetară a Rezervei Federale a SUA (Fed), banca centrală americană. În general, investitorii cumpără aur atunci când se tem de inflație deoarece metalul prețios își păstrează mai bine valoarea în perioadele în care puterea de cumpărare a banilor scade.

De data aceasta însă, piețele pariază că inflația mai ridicată va determina Fed să mențină dobânzile la niveluri ridicate pentru mai mult timp sau chiar să le majoreze. Acest lucru reduce atractivitatea aurului, care nu oferă randamente directe.

Investitorii cred că Fed e departe de reducerea dobânzilor

Datele publicate recent în SUA arată că inflația a crescut în luna mai în cel mai rapid ritm din ultimii trei ani, în principal din cauza scumpirilor înregistrate la energie. Totodată, piața munci a evoluat mai bine decât estimau economiștii, ceea ce reduce presiunea asupra Fed de a tăia dobânzile. Săptămâna viitoare se așteaptă ca Rezerva Federală să păstreze dobânda de referință între 3,50% și 3,75%. Tot mai mulți investitori cred însă că reducerile de dobândă anticipate la începutul anului sunt din ce în ce mai puțin probabile.

Cel mai „sigur” refugiu din istorie, afectat de războiul din Orientul Mijlociu

De asemenea, conflictul dintre Iran și Israel a contribuit la creșterea prețurilor la energie. Petrolul mai scump se reflectă în costuri mai mari pentru transport, industrie și consumatori, alimentând inflația. În mod obișnuit, o astfel de situație ar susține prețul aurului, dar investitorii sunt mai preocupați de reacția Fed decât de efectele directe ale inflației.

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