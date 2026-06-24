Comisia Europeană anunță că România nu este pregătită să treacă la euro. Câți români susțin adoptarea monedei unice

Comisia Europeană a publicat Raportul de convergență pentru 2026, document care evaluează pregătirea statelor membre din afara zonei euro pentru adoptarea monedei unice. Potrivit raportului, România, Cehia, Ungaria, Polonia şi Suedia nu îndeplinesc toate criteriile pentru aderarea la zona euro.

Evaluarea Comisiei Europene are la bază criteriile de convergență prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acestea vizează stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și nivelul dobânzilor pe termen lung. Conform raportului, doar Cehia și Suedia îndeplinesc criteriile privind stabilitatea prețurilor, finanțele publice și dobânzile pe termen lung.

România nu îndeplinește toate criteriile pentru aderarea la zona euro

Totuși, niciunul dintre cele cinci state nu participă la Mecanismul Cursului de Schimb II (ERM II). Participarea la acest mecanism este obligatorie timp de cel puțin doi ani înaintea aderării la zona euro. În consecință, Comisa Europeană concluzionează că niciunul dintre cele cinci state membre din afara zonei euro nu este pregătit să adopte moneda unică.

Executivul European mai arată că legislația monetară din cele cinci state analizate nu este încă pe deplin compatibilă cu normele Uniunii Economice și Monetare. Raportul de convergență aduce în prim-plan faptul că toate cele cinci economii sunt bine integrate în piața unică europeană. În același timp, unele dintre acestea continuă să se confrunte cu vulnerabilități macroeconomice și dificultăți privind mediul de afaceri sau cadrul instituțional. Comisia consideră că aceste probleme trebuie rezolvate pentru ca procesul de convergență să fie sustenabil.

Românii susțin adoptarea monedei euro

Raportul C.E. vine la pachet cu un sondaj Eurobarometru realizat în cele cinci state analizate. Potrivit acestuia, 57% dintre cetățenii acestor țări consideră că moneda unică a avut un impact pozitiv în statele care o folosesc. De asemenea, 51% cred că introducerea euro ar avea efecte benefice pentru propria țară.

Când vine vorba de România, 65% dintre respondenți susțin adoptarea monedei euro. Țara noastră ocupă locul al doilea în clasament, după Ungaria, unde sprijinul ajunge la 80%. În Suedia, susținerea este de 51%, în timp ce în Polonia și Cehia este de 43%, respectiv 42%.