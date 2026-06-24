Prima pagină » Economic » Comisia Europeană anunță că România nu este pregătită să treacă la euro. Câți români susțin adoptarea monedei unice

Comisia Europeană anunță că România nu este pregătită să treacă la euro. Câți români susțin adoptarea monedei unice

Comisia Europeană anunță că România nu este pregătită să treacă la euro. Câți români susțin adoptarea monedei unice
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Comisia Europeană a publicat Raportul de convergență pentru 2026, document care evaluează pregătirea statelor membre din afara zonei euro pentru adoptarea monedei unice. Potrivit raportului, România, Cehia, Ungaria, Polonia şi Suedia nu îndeplinesc toate criteriile pentru aderarea la zona euro.

Evaluarea Comisiei Europene are la bază criteriile de convergență prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acestea vizează stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și nivelul dobânzilor pe termen lung. Conform raportului, doar Cehia și Suedia îndeplinesc criteriile privind stabilitatea prețurilor, finanțele publice și dobânzile pe termen lung.

România nu îndeplinește toate criteriile pentru aderarea la zona euro

Totuși, niciunul dintre cele cinci state nu participă la Mecanismul Cursului de Schimb II (ERM II). Participarea la acest mecanism este obligatorie timp de cel puțin doi ani înaintea aderării la zona euro. În consecință, Comisa Europeană concluzionează că niciunul dintre cele cinci state membre din afara zonei euro nu este pregătit să adopte moneda unică.

Executivul European mai arată că legislația monetară din cele cinci state analizate nu este încă pe deplin compatibilă cu normele Uniunii Economice și Monetare. Raportul de convergență aduce în prim-plan faptul că toate cele cinci economii sunt bine integrate în piața unică europeană. În același timp, unele dintre acestea continuă să se confrunte cu vulnerabilități macroeconomice și dificultăți privind mediul de afaceri sau cadrul instituțional. Comisia consideră că aceste probleme trebuie rezolvate pentru ca procesul de convergență să fie sustenabil.

Românii susțin adoptarea monedei euro

Raportul C.E. vine la pachet cu un sondaj Eurobarometru realizat în cele cinci state analizate. Potrivit acestuia, 57% dintre cetățenii acestor țări consideră că moneda unică a avut un impact pozitiv în statele care o folosesc. De asemenea, 51% cred că introducerea euro ar avea efecte benefice pentru propria țară.

Când vine vorba de România, 65% dintre respondenți susțin adoptarea monedei euro. Țara noastră ocupă locul al doilea în clasament, după Ungaria, unde sprijinul ajunge la 80%. În Suedia, susținerea este de 51%, în timp ce în Polonia și Cehia este de 43%, respectiv 42%.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE INS: Veniturile gospodăriilor au crescut cu 13,6% în 2025, dar cheltuielile au reprezentat 85,5% din total. Pe ce dau românii cei mai mulți bani lunar
12:55
INS: Veniturile gospodăriilor au crescut cu 13,6% în 2025, dar cheltuielile au reprezentat 85,5% din total. Pe ce dau românii cei mai mulți bani lunar
INVESTIȚIE Patronul lui Șahtior Donețk, gata de o investiție uriașă în România: combinatul Liberty Galați, miza de peste 444 de milioane de euro a lui Ahmetov
08:47, 23 Jun 2026
Patronul lui Șahtior Donețk, gata de o investiție uriașă în România: combinatul Liberty Galați, miza de peste 444 de milioane de euro a lui Ahmetov
JOBURI Directorul companiei care produce cele mai scumpe plăci video pentru jocuri avertizează că vor mai exista doar 3 meserii. Ce salarii vor avea
19:58, 22 Jun 2026
Directorul companiei care produce cele mai scumpe plăci video pentru jocuri avertizează că vor mai exista doar 3 meserii. Ce salarii vor avea
BANI Salarii de până la 3.000 de euro în această destinație turistică din Europa. Angajatorii caută 2.600 de lucrători
14:02, 21 Jun 2026
Salarii de până la 3.000 de euro în această destinație turistică din Europa. Angajatorii caută 2.600 de lucrători
ECONOMIE S-a ieftinit gigantul industriei grele. La licitația pentru Combinatul siderurgic de la Galați s-a înscris și cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov
12:49, 19 Jun 2026
S-a ieftinit gigantul industriei grele. La licitația pentru Combinatul siderurgic de la Galați s-a înscris și cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov
CONTROVERSĂ Cațavencii.ro: Modernizarea infrastructurii CFR întârzie la timp
12:18, 19 Jun 2026
Cațavencii.ro: Modernizarea infrastructurii CFR întârzie la timp
Mediafax
Alegeri anticipate în România? „Parlamentul nu poate fi dizolvat legal”
Digi24
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ce nu este bine să faci pe 24 iunie. Obiceiurile păstrate de români
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Schimbare MAJORĂ pentru șoferi. Limita de 130 km/h începe să dispară
Click
Ce scrie în biletul de adio lăsat de Mihaela, românca din Italia care și-a omorât fiica, apoi s-a sinucis. Detalii cutremurătoare despre relația cu fostul soț
Digi24
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
Cancan.ro
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descifrat modul în care animalele diferite comunică pentru a colabora
APĂRARE MApN anunță că sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al României
16:24
MApN anunță că sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al României
FLASH NEWS Moscova consideră poziția Europei privind soluționarea conflictului din Ucraina inadecvată și schizofrenică
16:06
Moscova consideră poziția Europei privind soluționarea conflictului din Ucraina inadecvată și schizofrenică
EXCLUSIV Negoiță nu înțelege de ce PSD l-a dat jos pe Bolojan: „M-au întrebat rude, prieteni, nu am știut să le răspund”
16:04
Negoiță nu înțelege de ce PSD l-a dat jos pe Bolojan: „M-au întrebat rude, prieteni, nu am știut să le răspund”
REACȚIE De ce „exclușii” din PNL nu pot fi cu adevărat excluşi. Purtător de cuvânt: „Obiectivul nu este să îndepărtăm pe toată lumea din partid”
16:03
De ce „exclușii” din PNL nu pot fi cu adevărat excluşi. Purtător de cuvânt: „Obiectivul nu este să îndepărtăm pe toată lumea din partid”
FLASH NEWS Un lider UDMR anunță că formațiunea vrea să propună propriul premier, după ce PSD a decis să-și asume guvernarea
16:01
Un lider UDMR anunță că formațiunea vrea să propună propriul premier, după ce PSD a decis să-și asume guvernarea
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea se întâlnește cu scriitorul român Mircea Cărtărescu, la centenarul Editurii Vaticanului
15:43
Papa Leon al XIV-lea se întâlnește cu scriitorul român Mircea Cărtărescu, la centenarul Editurii Vaticanului

Cele mai noi

Trimite acest link pe